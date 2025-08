Gominho comenta sobre sua relação com a família de Preta Gil: 'Todo mundo'

Um dos melhores amigos de Preta Gil, o apresentador Gominho contou como é a relação com o filho da cantora e os demais familiares

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), separou um tempo no último domingo, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos, incluindo sua longa amizade com a cantora e a partida dela. A artista faleceu no dia 20 de julho após lutar contra um câncer colorretal.

Durante uma live, Gominho foi questionado por um internauta sobre a relação com Francisco Gil, filho único de Preta. O apresentador, por sua vez, explicou que sempre se deu muito bem não só com o cantor, mas também com os demais familiares da amiga.

Ainda segundo o artista, ele possui uma ótima relação com todos à sua volta: " Eu me dou bem com todo mundo! Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de ‘não se dar bem’, ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo! ", declarou ele.

Em seguida, Gominho reforçou que Preta Gil era sua grande conselheira. Recentemente, o apresentador do Multishow contou que as opiniões e críticas da cantora eram as únicas das quais ele realmente se importava.

" Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou! ", disse Gominho, por fim.

A última conversa de Gominho com Preta Gil

Gominho (36) chegou com o coração apertado ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã do dia 25 de julho para se despedir de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Preta Gil (1974-2025). Ao lado da cantora nos dias mais luminosos e também nos mais difíceis, ele viveu cada etapa da luta dela contra o câncer e manteve, até o fim, o humor e a ternura que marcaram os 15 anos de amizade.

Em entrevista à CARAS, o apresentador revelou a última conversa que teve com a cantora. Com o coração ainda pesado pela despedida, ele relembrou o tom divertido da artista, que não perdia a chance de repreendê-lo quando necessário; confira mais detalhes!

