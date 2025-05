Gloria Pires impressiona ao aparecer treinando musculação

A atriz Gloria Pires surgiu em suas redes sociais durante um treino na academia e aproveitou para exibir os músculos; confira!

Nesta quinta-feira, 8, a atriz Gloria Pires surgiu em suas redes sociais para compartilhar parte de sua rotina de treinos na musculação. A boa forma da artista chamou a atenção dos internautas, que rapidamente lotaram os comentários com elogios.

A artista que deu vida à Maria de Fátima na primeira versão da novela Vale Tudo, compartilhou um vídeo nas redes sociais com a legenda: "KO desta manhã!". Nas imagens, a atriz aparece se dedicando aos exercícios de musculação com disposição e foco.

Muitos internautas ficaram impressionados com a publicação e não pouparam elogios nos comentários. Orlando Morais, marido de Gloria, escreveu: “Gata”. Os usuários foram falaram: “Linda e musa fitness”, e outros comentaram: “Maravilhosa”.

Confira o treino de musculação de Gloria Pires:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires assiste ao remake de 'Vale Tudo'?

A atriz, que interpretou Maria de Fátima na primeira versão de Vale Tudo, exibida em 1998 na TV Globo, revelou que ainda não conseguiu assistir ao remake da trama. “Ainda não tive tempo de assistir, estou trabalhando muito no meu filme, estou montando meu longa e isso realmente é um trabalho de absorção imensa”, contou em entrevista à CNN. No novo formato, a personagem Maria de Fátima é interpretada por Bella Campos.

Quem é Gloria Pires?

Gloria Maria Cláudia Pires de Morais, de 61 anos, é uma atriz natural do Rio de Janeiro. Casada com Orlando Morais desde 1987, o casal tem três filhos: Anttónia, Ana e Bento. De seu casamento anterior com o ator Fábio Júnior, ela é mãe de Cleo.

Gloria é conhecida por sua participação em várias novelas de sucesso. Uma das mais conhecidas foi Vale Tudo, em que interpretou a protagonista Maria de Fátima. Além disso, fez parte de outras tramas bastante populares, como Terra e Paixão, Mulheres de Areia e O Outro Lado do Paraíso.

Leia também: Marido de Gloria Pires explica seu desabafo contra a Globo: ‘Fiquei triste’