Gloria Pires divide fotos raras ao lado do filho caçula: 'Lindos demais'

A atriz Gloria Pires compartilhou com os seguidores que a acompanham um álbum de fotos especiais de seu fim de semana em família. Em seu perfil oficial, a artista publicou uma sequência de registros inéditos, incluindo cliques ao lado do filho caçula, Bento, de 19 anos.

Nas imagens, Gloria aparece coladinha com o herdeiro enquanto curte um dia ensolarado na piscina. Em meio às fotos, a veterana também mostrou Bento todo sorridente junto com um de seus cachorros de estimação. A artista ainda posou junto com o marido, o cantor e compositor Orlando Morais.

"Surpresas de um domingo no Rio de Janeiro, com meus amores", escreveu a atriz na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a famosa e toda a sua família.

"Lindos demais", declarou uma admiradora. "Casal maravilhoso e abençoado, vocês arrasam", disse outra. "Delícia", escreveu a atriz Narjara Turetta. "Que amor!", encantou-se mais uma. "Bento lindo!", elogiou outra seguidora.

Além de Bento, Gloria Pires também é mãe de outros três filhos: Anttónia, Ana e Cleo, sua herdeira mais velha. A primogênita da veterana, que também é atriz, é fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Júnior.

Confira as fotos de Gloria Pires em família:

Gloria Pires posa ao lado do filho caçula, Bento - Reprodução/Instagram

A família de Gloria Pires

Recentemente, Gloria Pires decidiu compartilhar uma foto sua em família, registrada durante o Dia das Mães, celebrado no dia 11 de maio. Na ocasião, a artista reuniu os quatro filhos; o marido; o genro e ainda contou com uma participação especial, que chamou a atenção.

Isso porque, na imagem, aparece a 'segunda mãe' dos herdeiros, como é considerada Wilma, funcionária da família há mais de 20 anos e que está sempre presente nas celebrações; confira a foto publicada por Gloria Pires!

