Gloria Perez voltou a sorrir após morte de Guilherme de Pádua, relata Raul Gazolla

Ator Raul Gazolla revela que, após três décadas de dor, Gloria Perez demonstrou alívio com a morte do assassino de sua filha, Daniella Perez

Mais de 30 anos após o brutal assassinato da atriz Daniella Perez, o ator Raul Gazolla revelou um raro momento de alívio vivenciado por Gloria Perez, mãe da jovem e autora de novelas da TV Globo. Segundo Gazolla, Glória voltou a sorrir após a morte de Guilherme de Pádua, condenado pelo crime ocorrido em 1992.

Em entrevista recente ao canal da revista Veja, o ator afirmou ter presenciado uma mudança marcante no semblante da autora. " Depois de 32 anos, eu vi a Gloria sorrir ", contou, ao comentar sobre a morte de Pádua, que faleceu aos 53 anos em novembro de 2022, vítima de infarto.

Gazolla era casado com Daniella na época do crime, quando a atriz tinha apenas 22 anos. Ele sempre se posicionou de forma crítica em relação ao ex-ator, que ganhou liberdade após cumprir apenas seis anos de prisão. " Eu agradeci a Deus no dia da morte dele. O mundo respira melhor hoje ", disse Gazolla, ao comentar a sensação de justiça tardia, mas significativa.

O assassinato de Daniella chocou o país não apenas pela violência — a atriz foi morta com 18 golpes — mas também pelo fato de o crime ter sido cometido pelo colega de elenco, Guilherme de Pádua, e sua então esposa, Paula Thomaz. Na época, ambos foram condenados por homicídio qualificado.

Assassinato de Daniella Perez causou mudança na legislação penal brasileira

A tragédia impulsionou Glória Perez a liderar um movimento popular que resultou em mudanças na legislação penal brasileira. A autora reuniu mais de um milhão de assinaturas para aprovar a inclusão do homicídio qualificado na lista de crimes hediondos, em uma campanha que se tornou histórica.

Em 2022, o caso voltou a ganhar destaque com a estreia do documentário "Pacto Brutal", na HBO Max, que detalhou o crime e trouxe depoimentos de familiares e amigos de Daniella. Raul Gazolla atribuiu parte do desgaste emocional de Guilherme de Pádua ao impacto da produção.

" Ele ficou com muita raiva, principalmente por ter sido descoberto, na igreja onde ele era pastor, como assassino. E os fiéis o questionaram. E em um desses ataques de raiva ele teve um infarto e morreu ", declarou.

Leia também: Gloria Perez comove ao lamentar 32 anos da morte da filha: 'Não ameniza'