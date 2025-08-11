CARAS Brasil
  Gloria Perez divide fotos raras de Daniella Perez no dia em que ela faria 55 anos
Atualidades / Luto

Gloria Perez divide fotos raras de Daniella Perez no dia em que ela faria 55 anos

Mãe de Daniella Perez, a autora Gloria Perez publicou uma homenagem emocionante à filha, que faria 55 anos nesta segunda-feira, 11

por Rafaela Oliveira
Publicado em 11/08/2025, às 10h55

Gloria Perez e Daniella Perez
Gloria Perez e Daniella Perez - Foto: Reprodução / Instagram

A autora de novelas Gloria Perez usou os primeiros minutos do dia para prestar uma linda homenagem à filha, a atriz Daniella Perez. A jovem, assassinada em 1992, completaria 55 anos nesta segunda-feira, 11.

Este ano, Gloria, que sempre recorda a data de nascimento da filha com muito carinho, resgatou algumas fotos antigas de Daniella, incluindo registros de quando ela ainda era bem pequena. Em diversas imagens, a atriz aparece sorrindo ao lado da mãe.

"11 de agosto de 1970. Você nasce em mim todos os dias…", escreveu a novelista na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Daniella Perez, que também recordam a data com muito carinho, deixaram mensagens carinhosas a Gloria.

"Dani inesquecível", declarou a atriz Claudia Abreu. "Um beijo com muito carinho, Glória. E viva a Dani para sempre", disse a atriz Silvia Buarque. "Todo o amor e admiração", comentou a atriz Letícia Sabatella. "A luz dela brilha em cada canto do mundo", falou uma seguidora.

Veja a homenagem de Gloria Perez para a filha Daniella Perez:

O que aconteceu com Daniella Perez?

A atriz Daniella Perez foi assassinada em dezembro de 1992, aos 22 anos, por Guilherme de Pádua, seu colega de elenco na novela De Corpo e Alma, e sua então esposa, Paula Thomaz. Na época, ambos foram condenados por homicídio qualificado.

Recentemente, o ator Raul Gazolla, que era casado com Daniella na época do crime, revelou que comemorou a morte de Guilherme de Pádua. Ele faleceu em novembro de 2022, poucos meses após a estreia da série 'Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez', da HBO Max.

"Ele ficou com muita raiva [da série], principalmente por ter sido descoberto, na igreja onde ele era pastor, como assassino. E os fiéis o questionaram. E em um desses ataques de raiva ele teve um infarto e morreu. Eu agradeci ao universo e disse: 'poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido'", declarou Gazolla ao canal no YouTube da revista 'Veja'.

Leia também: Gloria Perez voltou a sorrir após morte de Guilherme de Pádua, relata Raul Gazolla 

César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
