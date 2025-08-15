Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV

Glória Maria faleceu em 2023 e deixou para trás um dos maiores legados do jornalismo brasileiro, homenageado em série documental da TV Globo; saiba tudo
Nesta sexta-feira, 15, Glória Maria completaria 76 anos. A jornalista foi internada para tratar um câncer de pulmão em dezembro de 2022. O diagnóstico acabou gerando metástases em seu cérebro e o tratamento não teve o efeito desejado, levando a artista a falecer alguns meses depois, em fevereiro de 2023.
Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, a emissora lançou uma série documental chamada Glória, homenageando a vida e carreira de Glória Maria, uma das mais reconhecidas jornalistas brasileiras. Lançado em abril de 2025, o programa teve quatro episódios lançados aos domingos após o Fantástico.
Dirigido por Danielle França e Paulo Sampaio, o documentário revisita momentos marcantes da carreira e traz uma visão inédita com detalhes pouco conhecidos da infância e vida pessoal da jornalista. Seu legado de pioneirismo como mulher negra no jornalismo também é honrado.
Com depoimentos de amigos, familiares, colegas de profissão e artistas como Pedro Bial, Maju Coutinho, Mano Brown, Emicida, Maria Bethânia e Roberto Carlos. A série é um tributo à Glória Maria, mas também um encontro de comunicadores que debatem sobre a importância de seu papel no jornalismo brasileiro.
Nascida na Zona Norte do Rio de Janeiro, Glória se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Nos anos 60, foi princesa do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde conheceu Chacrinha, que após algum tempo, contratou-a como sua estagiária.
A jornalista começou sua trajetória efetiva na TV Globo no início dos anos 70 e logo se tornou âncora da emissora, apresentando programas jornalísticos como RJTV, Jornal Hoje e Fantástico. No entanto, ficou conhecida por suas reportagens especiais e viagens a lugares exóticos, como o deserto do Saara.
Durante a carreira, grandes estrelas nacionais e internacionais como Freddie Mercury, Madonna, Mick Jagger, Michael Jackson e Carlos Drummond de Andrade. Em 2010, juntou-se à equipe do Globo Repórter como repórter especial e, em algumas ocasiões, como co-apresentadora ao lado de de Sérgio Chapelin e Sandra Annenberg.
