  2. Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV
Atualidades / ANIVERSÁRIO

Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV

Glória Maria faleceu em 2023 e deixou para trás um dos maiores legados do jornalismo brasileiro, homenageado em série documental da TV Globo; saiba tudo

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 15/08/2025, às 15h00

Glória Maria chegaria aos 76 anos nesta sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução/Instagram
Glória Maria chegaria aos 76 anos nesta sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira, 15, Glória Maria completaria 76 anos. A jornalista foi internada para tratar um câncer de pulmão em dezembro de 2022. O diagnóstico acabou gerando metástases em seu cérebro e o tratamento não teve o efeito desejado, levando a artista a falecer alguns meses depois, em fevereiro de 2023.

Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, a emissora lançou uma série documental chamada Glória, homenageando a vida e carreira de Glória Maria, uma das mais reconhecidas jornalistas brasileiras. Lançado em abril de 2025, o programa teve quatro episódios lançados aos domingos após o Fantástico.

Dirigido por Danielle França e Paulo Sampaio, o documentário revisita momentos marcantes da carreira e traz uma visão inédita com detalhes pouco conhecidos da infância e vida pessoal da jornalista. Seu legado de pioneirismo como mulher negra no jornalismo também é honrado.

Com depoimentos de amigos, familiares, colegas de profissão e artistas como Pedro Bial, Maju Coutinho, Mano Brown, Emicida, Maria Bethânia e Roberto Carlos. A série é um tributo à Glória Maria, mas também um encontro de comunicadores que debatem sobre a importância de seu papel no jornalismo brasileiro.

Quem foi Glória Maria?

Nascida na Zona Norte do Rio de Janeiro, Glória se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Nos anos 60, foi princesa do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde conheceu Chacrinha, que após algum tempo, contratou-a como sua estagiária.

A jornalista começou sua trajetória efetiva na TV Globo no início dos anos 70 e logo se tornou âncora da emissora, apresentando programas jornalísticos como RJTV, Jornal Hoje e Fantástico. No entanto, ficou conhecida por suas reportagens especiais e viagens a lugares exóticos, como o deserto do Saara.

Durante a carreira, grandes estrelas nacionais e internacionais como Freddie Mercury, Madonna, Mick Jagger, Michael Jackson e Carlos Drummond de Andrade. Em 2010, juntou-se à equipe do Globo Repórter como repórter especial e, em algumas ocasiões, como co-apresentadora ao lado de de Sérgio Chapelin e Sandra Annenberg.

CONFIRA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DA JORNALISTA GLÓRIA MARIA NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram

A post shared by TV Globo (@tvglobo)

Leia também: Filha de Gloria Maria desabafa sobre a mãe: "Pior tragédia da minha vida"

