Glenda Kozlowski se emociona com conquista do filho: 'Muito orgulho de você'

Glenda Kozlowski chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de seu filho, Eduardo Kozlowski, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Cassiano Leal.

Ao dividir os registros, a apresentadora aproveitou para celebrar uma conquista muito importante na vida do herdeiro: seu primeiro dia no estágio. "Hoje foi um dia muito importante aqui em casa! Primeiro dia, no primeiro estagio!", iniciou a artista.

"E assim ele começa a vida profissional, os aprendizados, novos amigos, novos desafios e a maior lição de todas… que a gente nunca faz nada sozinho! Que o incrível da vida é a troca, o aprendizado com o outro, com os mais velhos, o trabalho em grupo, as descobertas de um novo mundo que se abre. Olhares, decisões, reflexões e risadas! Porque nada vale a pena se o prazer, a felicidade não estiverem no brilho do olhar!", acrescentou.

Por fim, Glenda agradeceu por viver esse momento especial ao lado do filho. "Boa sorte meu filho amado! Sou muito grata a Deus poder estar vivendo isso tudo com você!! Tenho muito orgulho de você! O tempo voa! Era tão pequenino!! Te amo, Eduardo", completou a apresentadora, que também é mãe de Gabriel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por glendakozlowski (@glendakozlowski)

Glenda Kozlowski comemora o aniversário do filho

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais novo, Eduardo. O rapaz, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Cassiano Leal, com quem ficou entre 2001 e 2008, completou 19 anos.

Para comemorar a data especial, ela compartilhou no feed do Instagram um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo as fotos de sua formatura na Montverde Academy, na Flórida, nos Estados Unidos, e o parabenizou. "Meu filho tão amado!! Hoje é o seu dia!! E lá vem aquela frase que todas nós falamos… Por que passa tão rápido? Meu filho, tudo que eu desejo é a sua saúde, o seu sorriso, boas escolhas e que papai do céu te proteja e te guie (...)", disse em um trecho. Veja o post completo!

