Gleici Damasceno fala sobre vitória no BBB 18 e confessa transformação: 'Sou outra pessoa'

Gleici Damasceno foi a grande campeã do BBB 18; em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra trajetória no reality e revela sobre a chegada dos 30 anos

Gleici Damasceno (29) se consagrou como a grande campeã do BBB 18. Ela venceu aquela edição do reality com 57,28% dos votos. A participante cativou o público com seu carisma e movimentou o jogo ao retornar do paredão falso, a cena é tida como uma das mais marcantes do reality.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gleici Damasceno reflete sobre as transformações em sua vida após ganhar o BBB 18, destaca a importância do reality na carreira e confessa como está lidando com o amadurecimento. "Eu sou outra pessoa", declara.

No ano de 2025 completam sete anos desde que Gleici se consagrou como a grande campeã do BBB 18, e ela reforça que se sente completamente diferente da jovem que entrou no reality. A ex-BBB reflete que o jogo foi de grande importância para sua carreira como atriz.

"Eu sou outra pessoa, totalmente! Vou fazer 30 anos agora. Eu era uma menina no BBB, muita coisa mudou, mas acho que a minha essência continua sendo a mesma. Eu acho que [o BBB] me proporcionou conforto e visibilidade, para eu seguir na minha carreira como atriz e estar galgando esse sonho a cada dia. Me deu essa essa oportunidade de fazer ser mais fácil", reflete.

'É UM MARCO'

Gleici também está em contagem regressiva para completar 30 anos e revela como vêm lidando com o amadurecimento. A atriz menciona que está é uma fase marcante da vida, por isso está fazendo uma série para o Instagram sobre o assunto.

"Eu comecei a refletir e eu vi que muitas pessoas vivem meio que esta crise dos 30. Parece que os 30 anos é um marco na vida da gente. A gente nem está velho, mas também a gente não está mais jovem. A gente entra meio que numa crise existencial, mas, eu do fundo do meu coração, acho que é uma oportunidade de crescer mesmo, de ver a vida por outro lado, de olhar mais para mim", confessa.

A campeã do BBB 18 afirma sobre a chega dos 30 anos: "Eu acho que tem um certo momento que a gente precisa olhar mais para a gente. É um momento que eu estou buscando me exercitar mais, meditar, fazer mais terapia com mais seriedade".

Sobre os novos projetos, ela revela que está aguardando o lançamento do filme Maria da Liberdade, que foi gravado em 2024, e é rodado no interioro do Acre, estado natal de Gleici. Ela adianta sobre os próximos passos na carreira.

"Vai tratar sobre a cultura do meu estado, mas também atravessa uma questão espiritual. É um filme bem Brasil mesmo! Tem outros projetos, convites. E vivo fazendo teste também. Acho que o foco realmente é pegar uma personagem que faça sentido para mim como atriz", finaliza a ex-BBB Gleice Damasceno.

