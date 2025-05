Giovanna Roque anuncia fim do relacionamento com MC Ryan e revela motivo: 'Essa é a verdade'

Na manhã desta segunda-feira, 5, a influenciadora Giovanna Roque anunciou o fim de seu relacionamento com o funkeiro MC Ryan

A influenciadora Giovanna Roque está solteira novamente. Na manhã desta segunda-feira, 5, ela anunciou o fim de seu relacionamento com o funkeiro MC Ryan, com quem te uma filha, Zoe, de um ano. A revelação sobre o término foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais.

"Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá", iniciou ela. Em seguida, ela explicou por que a relação chegou ao fim. "Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém", falou.

E continuou: "NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é a verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem!". Em seguida, disse: "Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer as ordens do machdo alfa. Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos)".

"Esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente, e voltar depois com a palhaça e mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?", acrescentou.

E finalizou: "Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma.. porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou".

Vale lembrar que Giovanna e Ryan começaram a namorar no início de 2023 e, desde então, viveram um relacionamento marcado por idas e vindas.

Veja o desabafo de Giovanna Roque:

Giovanna Roque anuncia término com MC Ryan — Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝖦𝗂𝗈𝗏𝖺𝗇𝗇𝖺 𝖱𝗈𝗊𝗎𝖾 💋 (@giroquue)

Leia também: Jesus Luz anuncia fim do noivado com médica: 'Deixou de funcionar como antes'