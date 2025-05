Giovanna Lancellotti mostra evento antes de seus casamentos; veja as fotos

Prestes a se casar com Gabriel David em junho, Giovanna Lancellotti mostra evento que madrinha organizou para ela antes do grande dia; veja

A atriz Giovanna Lancellotti teve um evento antes de seus casamentos com Gabriel David. Em sua rede social, a noiva postou fotos do chá bar que uma das madrinhas organizou e apareceu se divertindo na reunião especial.

Segurando uma plaquinha com a frase, "eu disse sim!", a intérprete de Kami, da novela das sete, Dona de Mim, surgiu radiante vivendo seu momento antes de oficializar a união com o amado, com quem está em um relacionamento sério desde 2021.

"Chá Bar é muito legaaaal. Cheguei de calça jeans e blusa preta e saí de noiva e com acessórios. Quem tem madrinha tem tudo", contou ela sobre o momento.

Para quem não sabe, o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David já está com data marcada. O casal terá duas cerimônias. Uma no dia 21 de junho e outra no dia 28 de junho.

Como Giovanna Lancellotti conheceu Gabriel David?

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como conheceu Gabriel David. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.

