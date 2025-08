Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso planejam se casar novamente, quinze anos após a primeira cerimônia

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso planejam se casar novamente, quinze anos após a primeira cerimônia. Nesta quarta-feira, 6, ela interagiu com os seguidores nas redes sociais e respondeu um internauta sobre os planos do casal para a lua de mel após a nova celebração.

"Vai ter lua de mel? Só vocês dois?", questionou a pessoa. " Olha gente, estávamos programando uma viagem pra Itália, mas semana passada mandei cancelar tudo porque eu quero dormir uma semana depois do casório… Tô exausta! Aí semana que vem depois da celebração a gente vai decidir se viaja ou fica no rancho mesmo descansando kkkkk" , respondeu ela.

E ela também falou sobre o diferencial da cerimônia. "Não é o primeiro casamento, é na verdade uma renovação da família, uma celebração de tudo que a gente construiu e viveu até aqui. O diferencial é que a gente vai estar com os nossos filhos participando junto na cerimônia. É um casamento da família, uma renovação da família."

A renovação de votos

Juntos há 15 anos, os dois são pais de três filhos: Títi, de 11 anos, Bless, 10, e Zyan, 5. Eles anunciaram que pretendem renovar os votos na última semana. "Resolvemos casar de novo! (Sim, de novo rs) Quinze anos depois, decidimos celebrar tudo o que construímos até aqui com a nossa família. Vamos tentar mostrar um pouco dos bastidores, caos, surpresas, e toda a emoção que tá rolando por aqui, tá?", escreveram em uma publicação nas redes sociais.

Eles ainda relataram a ideia surgiu há cinco meses, mas eles começaram a se organizar há dois. "Nada muito diferente do nosso primeiro casamento, que a gente fez em três meses", recordou Giovanna. No vídeo compartilhado, eles contaram que a cerimônia vai acontecer no Rancho da Montanha, localizada em Membeca, em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro.

