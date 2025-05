Giovanna Ewbank faz reflexão sobre maternidade no Dia das Mães

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank posou com os filhos Titi, Bless e Zyan, e fez uma linda reflexão sobre maternidade

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Neste domingo, 11, que é celebrado o Dia das Mães, a famosa postou várias fotos em que aparece com os filhos Titi, de 11 anos, Bless, de nove anos, e Zyan, de quatro anos, frutos de seu casamento com Bruno Gagliasso.

Na legenda, ela fez uma linda reflexão sobre maternidade. "Quanta sorte, meu Deus. Eu tive a sorte de viver três maternidades completamente diferentes. Três formas de amar. Três jeitos de ser mãe. Três corações que me ensinam todos os dias, cada um à sua maneira, quem eu sou", começou ela.

Em seguida, Giovanna comentou sobre a personalidade de cada filho. "Títi foi quem me fez mãe. Foi ela quem acendeu a chama mais transformadora da minha vida. Com ela, aprendi de fato o que é o amor. O que é se colocar por inteiro no mundo de alguém. Ela me ensinou a ser mãe, mesmo quando eu ainda estava aprendendo a ser mulher. Me guiou, me moldou, e me ensinou que o amor transforma, que o amor cura. Títi é amor em estado puro. Amor que se comunica, que abraça, que fala, que sente. Ela me ensina a ser mais generosa, a olhar com mais empatia para outro. Títi não desconfia de ninguém, ela sabe dar amor sem esperar nada em troca! E essa é uma das maiores virtudes de um ser humano. Bless chegou com silêncio e profundidade. Mais sensível, mais quieto, e muito observador. Ele fala com os olhos e com sua arte, seus desenhos conseguem ser a sua extensão, porque ele desenha com a alma. Basta estar atento. Com ele, aprendi que o amor também se diz com pequenos gestos, com presença, e com o silêncio. Aprendi o poder a potência de um abraço que acolhe, e que diz tudo mesmo sem dizer nada. Bless me mostra o mundo com mais calma, mais verdade, sensibilidade e delicadeza. E Zyan, que chegou de surpresa. Virando tudo de cabeça para baixo. Me fez passar por cima de muitos medos, crenças e inseguranças. Zyan é intensidade pura. É riso solto, é bagunça boa, é a vida dizendo: vai, se joga! Zyan grita todos os dias para o mundo o quanto ama a sua família! Ele não tem vergonha.

Ele me lembra todos os dias que viver também é brincar, pular no desconhecido, encontrar alegria no agora. É meu lembrete diário de que o tempo passa rápido, que nosso presente é o agora — mas que o amor que a gente vive, esse fica para eternidade".

Por fim, ela se declarou aos herdeiros. "Com eles, eu aprendi que ser mãe não tem fórmula. Tem entrega. Tem escuta. Tem aprendizado diário. Ser mãe da Títi, do Bless e do Zyan é um privilégio que Deus me deu. Cada um deles me transforma. Me completa. Me desafia. Me reinventa. Obrigada meus filhos , por me escolherem. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que se tornam maiores no amor", concluiu.

Carreira

Recentemente, Giovanna Ewbank acordou nostálgica. Em suas redes sociais, a famosa postou diversas fotos e vídeos de seus trabalhos na Rede Globo.

Além disso, Giovanna emocionou os seguidores ao relembrar sua trajetória. "Ontem fui à festa dos 60 anos da Rede Globo e me passou um filme na cabeça! Quanta emoção!!! Foram oito anos contratada e aprendendo, sempre! Celebrar os 60 anos da Globo é, para mim, celebrar também uma trajetória cheia de sonhos realizados, desafios vencidos e aprendizados que me acompanham até hoje. Foi lá que vivi minhas primeiras personagens, me entendi como artista, passei pela saudosa Malhação, que foi sem dúvidas uma escola da televisão vivida em tempo real, desde atuação, noção de câmeras, respeito pela profissão e pelos colegas, entre tantas outras coisas…fiz amigos para uma vida", começou ela.

Em seguida, Giovanna também comentou sobre sua carreira como apresentadora. "Para além das personagens, foi lá também que me descobri apresentadora, abençoada por ninguém menos que o Faustão, que mudou a minha vida em todos os sentidos. Porque foi em uma viagem a trabalho, para uma reportagem do programa dele que tive meu primeiro encontro com a minha filha (essa história vocês já conhecem). No Vídeo Show aprendi o valor da escuta, do improviso e da entrega, no Dança dos Famosos, vivi uma das experiências mais intensas da minha vida. Alguém que achava que não conseguiria passar da primeira fase, chegou nas quartas de finais. Mais um desafio superado! Fora tantos e tantos programas da casa que participei ao longo desses anos".

Para concluir, a famosa agradeceu pelas oportunidades. "Cada etapa, cada conquista, cada tropeço e cada superação construíram quem eu sou. Obrigada, Globo, por ser palco, escola, casa e história. Vocês fazem parte de quem eu sou hoje! Que venham mais 60 anos de emoção para todos nós! Literalmente a festa é sua, nossa e de quem quiser e vier! Vamos celebrar", finalizou.

