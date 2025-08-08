Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocam declarações na véspera da renovação de votos

Neste sábado, 9, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão celebrar os 15 anos de união com uma cerimônia de renovação de votos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, nesta sexta-feira, 8, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração.

"Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais", começou.

"Foram 15 anos de encontros. Encontros entre nós, em cada recomeço. Encontros com nossos filhos, que mudaram o rumo da nossa história e deram novas cores ao nosso amor. Encontros com a vida, com os sonhos, com aquilo que a gente nem sabia que queria… até sentir. Construímos respeito, admiração, uma casa onde a gente sempre volta. E, no meio do caos e da calmaria, aprendemos que amor de verdade é feito de presença. É olhar nos olhos e reconhecer: 'É aqui. É você. Sempre foi'", acrescentou.

"Amanhã é o grande dia. Mas hoje já é imenso. Porque cada dia que a gente escolhe se encontrar de novo é também um voto renovado. E essa é a nossa festa: viver e celebrar o amor todos os dias", declarou Ewbank, que também compartilhou um ensaio fotográfico no rancho.

Bruno Gagliasso também compartilhou o ensaio fotográfico que realizou com Giovanna Ewbank antes da cerimônia de casamento e se declarou para a amada. "Com você tudo fica mais bonito. Até o caos se torna beleza. O amor nos conduz e a gente sabe que vai dar tudo certo. Já são quinze anos dando certo. E que venham mais 15. Mais 150. Mais 1500. E já deixo para você a pergunta: topa casar comigo de novo? E de novo? Amanhã e para sempre? Te amo, Giovanna Ewbank", escreveu o ator.

Os detalhes da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gaglisso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilharam uma série de vídeos nas redes sociais com detalhes da organização do evento. A apresentadora afirmou que a ideia da renovação de votos surgiu em março deste ano, e eles já começaram a organização da festa desde então. "A parte que eu estou mais animada é com a cerimônia em si, que vai ser muito diferente e muito especial", relatou ela.

O Museu de Grandes Novidades, empresa responsável pelo casamento de Sabrina Sato, assinou a organização do evento, como a curadoria, a decoração e a arte da cerimônia de renovação de votos. Outro detalhe foi que Bruno Gagliasso prometeu surpreender a esposa com um novo par de alianças para que eles troquem durante a cerimônia.

As vestimentas do dia especial também foram planejadas nos mínimos detalhes. Segundo Giovanna Ewbank, as roupas foram escolhidas pelo estilista Pedro Sales, e vieram de Londres, na Inglaterra. "A minha e do Bruno vêm de fora, vem de Londres. Então, a gente já estava bem certo do que a gente queria. Com certeza absoluta. Mas a gente não foi lá fazer as provas. Chegou essa semana, as roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso", contou ela nas redes sociais. Apesar da empolgação, a apresentadora afirmou estar estressada durante o processo de preparação do evento. Saiba mais!

