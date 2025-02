Giovanna Antonelli revela que filhos nunca viram novelas: 'Fiz mais de 30'

A atriz Giovanna Antonelli afirmou que seus filhos nunca assistiram uma novela mesmo ela tendo atuado em mais de 30 folhetins

Atualmente, Giovanna Antonelli está no ar como a Elvira em Beleza Fatal, novela disponível no serviço de streaming Max. A atriz comentou que a trama tem tudo que o público gosta de ver.

"Vejo como um resgate do público. Acho que há muito tempo não tem uma novela com todas essas camadas. Se a gente pensar que novela é uma tradição na cultura brasileira, sobreviveu até hoje, porque o brasileiro é o maior espectador. Pode ser um resgate de uma grande novela, porque tem todas as camadas que o povo gosta de ver", disse ela, em entrevista para a Quem.

A artista também afirmou que é uma oportunidade de atrair o público jovem. "E trazer um público novo. Tenho três filhos jovens em casa que nunca viram uma novela na vida. Sou uma pessoa que já fiz mais de 30 novelas. De repente, você despertar o interesse, trazendo o mesmo produto, mas contado de uma forma diferente, com essa linguagem, repaginado, é muito legal", disse ela, que é mãe de Pietro, de 19 anos, com Murilo Benício, e das gêmeas Antonia e Sofia, de 14 anos, com Leonardo Nogueira.

Giovanna ainda contou o que a fez aceitar a proposta. "O formato foi o que me fez fazer essa novela, porque a gente quer sair da caixinha sempre, a gente quer, como artista, sair da zona de conforto. 'Olha, a Giovanna faz isso bem, então faz isso dez vezes'. Aí olhou para mim e falou: 'Você vai fazer um negócio que você nunca fez. Quer?'. Isso todo mundo quer. Foi isso o que me fez estar fazendo a Elvira, sair dessa lugar de: 'Ai eu sei fazer isso'. Eu vou reaprender a fazer isso".

Beleza

A atriz Giovanna Antonelli chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. No domingo, 2, a famosa postou cliques curtindo uma piscina com muito estilo e não passou despercebida pelos internautas.

Vestindo um biquíni de oncinha, a artista, que estrelou em Beleza Fatal, nova novela da Max, ostentou seu físico atual e impressionou. Mãe de três, Giovanna Antonelli esbanjou sua barriga negativa nos registros.

"Simplesmente domingo...", escreveu ao aparecer aproveitando o momento de folga com bebida e livro. Nos comentários, a atriz foi coberta de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Gata", disseram outros.

