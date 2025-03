Giovanna Antonelli 'desmaia' ao celebrar o seu aniversário

A atriz Giovanna Antonelli, que completa 49 anos nesta terça-feira, 18, grava vídeo divertido para celebrar a data e brinca com a idade

A atriz Giovanna Antonellicompletou 49 anos nesta terça-feira, 18, e celebrou a nova idade com os fãs de forma divertida. Isso porque a famosa publicou um vídeo, por meio de seu perfil no Instagram, cantando 'parabéns' em frente a um bolo com velas de 29 anos acesas. Mas ao fechar os olhos e assoprar as velas, a artista vê o número 49 no doce. Surpresa, ela desmaia de brincadeira.

"Já que passa tão depressa… o segredo é viver sempre em festa!", escreveu na legenda da publicação

Na seção de comentários, amigos e fãs celebraram: Parabéns, amor", disse Claudia Raia. "Todos os vivas para você", escreveu Fabiana Karla. "Você está que nem vinho, melhor do que nunca! Feliz aniversário, amor!", escreveu um admirador. "Não precisa desmaiar, você aparenta ter 19 mesmo", disse outra.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Eternamente lembrada como a protagonista Jade do sucesso O Clone (2001), Giovanna começou a carreira na televisão em programa infantil. Isso porque ela foi uma Angelicat, nome dado às assistentes de palco da apresentadora Angélica no programa Clube da Criança (1989). Relembre a trajetória da estrela.

Giovanna Antonelli aprova flexibilidade em novo formato de novelas

Giovanna Antonelli se define como a "cria das novelas". Diferente das tramas extensas produzidas por emissoras de TV, a atriz encara o desafio de atuar em uma história feita para o streaming: Beleza Fatal. Sua estreia no novo formato é como Elvira Paixão, uma personagem popular que atua ao lado da mocinha por busca de Justiça.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, Antonelli contou que um dos motivos de aceitar atuar na produção é justamente a garra que seu papel tem. "Eu me apaixonei pela minha personagem". Confira!

