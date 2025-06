Giovana Cordeiro tem virada de chave e atenção com a saúde: 'Descobri'

Em entrevista à CARAS, Giovana Cordeiro fala sobre virada de chave e novo olhar para a saúde

Estrela da novela Dona de Mim, Giovana Cordeiro tem encantado o público não apenas pelo talento em cena como a personagem Bárbara, mas também pela disciplina fora dos holofotes. Em um momento de autocuidado e redescoberta, a atriz compartilhou detalhes de sua rotina matinal e dos impactos positivos que o esporte trouxe para sua vida.

"Às 5h30 da manhã já estou acordada, a minha manhã é para mim, pelo menos até as 9h", revela. Nesse período, Giovana se dedica a práticas que fortalecem corpo e mente: meditação, exercícios, cuidados com a casa e passeios com sua cachorrinha. “Ter esse momento para mim antes de começar o dia é importante”, diz em entrevista à CARAS.

A relação com o esporte, aliás, ganhou um novo significado recentemente. "O esporte me trouxe a compreensão de que ele é fundamental para mim, porque tudo muda, fico mais feliz, confiante, disposta", conta.

Antes receosa de ganhar muita massa muscular e afetar a aparência de algumas personagens, Giovana hoje valoriza os benefícios do treino de força. "Estou mais forte, mas não estou gigante. Tenho acompanhamento de um profissional", afirma.

LEIA TAMBÉM:Vencedora! Giovana Cordeiro, de ‘Fuzuê’, é ovacionada após apresentação icônica no ‘Domingão’: “Lacrou”

A virada de chave aconteceu quando ela passou a olhar com mais atenção para sua saúde hormonal. "Descobri a endocrinologista e isso fez toda a diferença. Quando a gente cuida dos nossos hormônios, entendemos que há coisas que não têm relação com a nossa personalidade, e sim com um déficit de vitamina ou de hormônio no corpo", explica. “Às vezes, você acha que é preguiçosa, mas na verdade está tendo um desequilíbrio hormonal.”

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: