Giovana Cordeiro revela que enfrentou reações do corpo após estupro: 'Cura'

Após contar pela primeira vez que sofreu estupro, Giovana Cordeiro revela que enfrentou doença, de cunho psicológico, por conta da violência; veja

A atriz Giovana Cordeiro revelou nos últimos dias que sofreu um estupro quando tinha 18 anos ao pegar uma carona com um colega. Após viver o episódio traumático, a intérprete de Bárbara, de Dona de Mim, novela das sete, acabou sofrendo com uma doença por anos e só teve a cura depois de fazer terapia e tomar outras medidas.

Em sua rede social, a artista publicou um vídeo nesta segunda-feira, 30, contando que teve um candidíase de repetição durante muito tempo, sem saber que a raiz do problema era emocional , uma espécie de reação de seu corpo ao trauma vivido durante a violência sexual.

"Eu tive sintomas mensais da candidíase por cinco anos. Isso é um grande tabu na nossa sociedade, ainda mais a falar sobre a nossa saúde íntima", começou dizendo.

Giovana então comentou que fez de tudo para combater a infeccção: "Mudei todos os meus hábitos. Parei de consumir bebida alcoólica, leite, gordura, carne; mudei os tecidos das minhas calcinhas; bebia muita água; fiz vários tratamentos que a medicina convencional colocou ao alcance".

"Eu levei isso para minha terapia e minha psicóloga falou pela primeira vez sobre candidíase emocional [...] A partir disso eu entrei em um processo difícil, longo e doloroso mas extremamente necessário que me revelou muitas coisas", disse como percebeu que o episódio estava afetando sua saúde.

Veja o relato completo de Giovana Cordeiro:

A atriz Giovana Cordeiro fez um forte revelação sobre seu passado. Aos 28 anos, a intérprete de Bárbara, em Dona de Mim, novela das sete, contou que quando tinha 18 anos foi estuprada por um colega ao pegar carona com ele.

