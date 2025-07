Gilberto Gil surge em momento fofo com a bisneta: 'Tirando um sorriso do biso'

O cantor Gilberto Gil compartilhou com os seguidores um momento em família e apareceu brincando com a bisneta Aurora. Veja a foto!

O cantor Gilberto Gil dividiu com os seguidores um momento em família. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 31, ele surgiu brincando com a bisneta Aurora. A pequena, que nasceu em dezembro, é neta de Marília Gil, herdeira do artista, e filha de Lucas Gil com Tainá Brasil.

A imagem compartilhada nos stories de Lucas e repostada por Gilberto mostra um momento carinhoso entre o cantor e a bebê. O artista, sorridente, está sentado à mesa e segura a criança. "Tirando um sorriso do biso" , escreveu ele.

Em fevereiro deste ano, a cantora Preta Gil dividiu com os seguidores como foi o momento em que conheceu a sobrinha-neta. "Vovó Pretinha tá apaixonada demais por nossa Aurora. Minha primeira sobrinha-neta! Amo demais", se derreteu a artista ao compartilhar cliques do encontro.

Em dezembro, Preta Gil celebrou o nascimento de Aurora. "Sou tia avó! Que felicidade, bem-vinda meu amor. Aurora, você já é muito amada por toda família! Mamãe, papai e vovó sejam muito felizes", escreveu ela ao publicar uma foto da bebê recém-nascida.

Gilberto Gil com a bisneta, Aurora — Foto: Reprodução/ Instagram

Quem são os oito filhos de Gilberto Gil?

Gilberto Gil é pai de oito filhos.Nara de Aguiar Gil Moreira, nascida em Salvador em 22 de fevereiro de 1966, foi a primeira filha do cantor com sua ex-esposa Belina de Aguiar. Já Marília de Aguiar Gil Moreira chegou em 3 de fevereiro de 1967.

Do segundo casamento, com Sandra Gadelha, nasceram Pedro Gadelha Gil Moreira em 17 de maio de 1970, Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974 e Maria Gadelha Gil Moreira em 13 de janeiro de 1976.

Pedro sofreu tragédia ao falecer em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos. Preta Gil lutava contra o câncer até seu falecimento em julho de 2025. Maria, a filha mais reservada do ex-casal, atua nos bastidores da carreira do pai

O terceiro casamento de Gilberto Gil foi com Flora Nair Giordano e resultou em mais três filhos. Bem Giordano Gil Moreira nasceu em 13 de janeiro de 1985, Isabela Giordano Gil Moreira, conhecida como Bela Gil, e José Gil Giordano Gil Moreira, o filho caçula, que chegou em 27 de agosto de 1991.

Leia também: Médico aponta tratamentos para o diagnóstico de Preta Gil: 'Duas vertentes'