Gilberto Gil publica vídeo emocionante de Preta Gil após receber alta hospitalar

Pai da cantora Preta Gil, Gilberto Gil exibe momento em que a artista agradece aos cuidados prestados pelos profissionais de saúde após quase dois meses internada

O pai da cantora Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, de 82 anos, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que exibe a filha saindo do Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, 11, após quase dois meses internada. Na publicação, o artista utilizou o vídeo publicado pela cantora Ivete Sangalo que, em sua rede social, expressou a sua alegria pela alta hospitalar da amiga.

"Deus, meu coração é só gratidão! Ela é filha de Deus perfeito! Ela é força e coragem e todo amor do mundo. Viva você, minha Preta Gil! Meu coração é só alegria", escreveu Ivete na legenda da postagem. No que Gilberto repostou: "O Brasil inteiro cuidou e hoje é dia do Brasil inteiro comemorar. Saúde, Pretinha!”.

A cantora foi internada em dezembro de 2024 para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter. O procedimento durou cerca de 21 horas e Preta precisou de um longo período de internação para se recuperar.

Reação à notícia

Famosos e fãs reagiram à gravação e celebraram a boa notícia. "Coração só amor e alegria com a notícia da alta de Pretinha"; Gaby Amarantos, por sua vez, deixou um coração no post. Gominho foi outro artista que reagiu de forma especial a alta hospitalar de Preta. O apresentador publicou uma foto ao lado da amiga no X (antigo Twitter), e escreveu: "Depois de 55 dias, partiu levar a best para casa".

Assista ao vídeo abaixo:

Preta Gil explicou que a rede de apoio foi essencial enquanto esteve internada. A cantora registrou momentos de maquiagem, festa da virada, feijão, fisioterapia com os amigos e até um momento de análise alimentícia com o cuscuz feito por Gominho.

Bolsa de colostomia definitiva

Preta Gil publicou um vídeo e mostrou que está bem e se recuperando. Na ocasião, a artista atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após passar algumas semanas afastada da internet.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse. Confira!

