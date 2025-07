Gil do Vigor fala sobre futuro e paternidade: 'Sonho de vida'

O apresentador e ex-BBB Gil do Vigor respondeu um internauta que quis saber se ele deseja se casar e ter filhos no futuro; confira!

Gil do Vigor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta quis saber se o apresentador ex-BBB gostaria de se casar e ter filhos.

Ao ver a mensagem, ele fez questão de responder e expor o seu desejo. "Você pretende se casar e ter filhos?", questionou uma pessoa. "Meu sonho de vida! Quero ter um filho por barriga de aluguel e adotar outro", disse o famoso.

Em janeiro deste ano, em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, Gil expôs seu desejo de formar uma família. "Quero casar, quero ter filhos, quero adotar. Talvez barriga de aluguel seria uma possibilidade. Quero ter uma família."

"Hoje eu ajudo meus sobrinhos. Pago a educação deles. É uma honra. Quando saíram as notas no boletim, e vi que eles passaram, comecei a chorar. Então, quero ter meu filho para acompanhar, para chegar em casa todo dia e perguntar: "Como foi a escola? Vamos estudar", disse ele.

