Gil do Vigor esclarece rumores de romance com Diego Hypolito, diz colunista

Durante o show de 60 anos da Globo, o economista Gil do Vigor comenta os rumores sobre um possível romance com o ginasta Diego Hypolito

O economista e ex-BBB Gil do Vigor participou do evento em celebração aos 60 anos da TV Globo e aproveitou a ocasião para compartilhar detalhes sobre sua trajetória profissional e os rumores sobre um possível relacionamento com o ginasta Diego Hypolito.

O economista ressaltou a importância da TV Globo em sua trajetória profissional desde sua participação marcante no BBB 21. “A Globo me deu oportunidade de viver o que não parecia real, de me reinventar. Eu costumo dizer que eu sou um acadêmico aprendendo e se tornando um apresentador”, afirmou Gil, que atualmente concilia sua carreira com o doutorado (PhD) em Economia.

Ainda durante a conversa, segundo a coluna de Fábia Oliveira, ele foi questionado sobre os rumores de um suposto relacionamento com Diego Hypolito, participante do BBB 25. O economista, no entanto, preferiu não entrar em detalhes sobre o tema. “Não sei… Não posso falar de momento. A gente conversou muito, mas, no momento, eu estou focado no PHD, tenho que terminar isso” , comentou.

Origem dos rumores sobre o suposto romance

Após a eliminação de Diego Hypolito no BBB 25, uma conversa no Bate-Papo BBB gerou alvoroço na internet. Durante o programa, o ginasta, que foi entrevistado pelos apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, foi questionado sobre possíveis crushes dentro da casa. Embora tenha negado, ele confessou que achou Mateus bonito.

Diego reforçou que está solteiro, mas comentou sobre a possibilidade de um romance com o apresentador Gil do Vigor. Ele revelou que os dois já haviam trocado mensagens antes de Diego entrar no programa. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar” , disse o ginasta em entrevista ao Gshow.

Gil declarou ao mesmo veículo de imprensa sobre a possibilidade de algo além da amizade: “Ainda não rolou (o jantar). Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?”, durante a celebração dos 60 anos da Globo.

