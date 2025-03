Gigi Hadid comenta pela primeira vez sobre seu relacionamento com Bradley Cooper

Gigi Hadid revela como conheceu Bradley Cooper e compartilha sobre sua parceria no cuidado de sua filha com Zayn Malik

A modelo Gigi Hadid, de 29 anos, abriu o coração sobre seu namoro com o ator Bradley Cooper, de 50 anos, em entrevista à Vogue. Ela contou como os dois se conheceram e como construíram um relacionamento “muito romântico e feliz”. Além disso, ela falou sobre como ela e seu ex, Zayn Malik, dividem a criação de sua filha.

Gigi explicou que conheceu Bradley em uma festa de aniversário infantil organizada por um amigo em comum, na casa desse amigo, e que desde então, a conexão entre eles só se fortaleceu. “Chegar ao ponto em que você sabe o que quer e o que merece em um relacionamento é essencial. E então encontrar alguém que esteja em um lugar na vida em que saiba o que quer e merece, e vocês dois trabalham separadamente para se unirem e serem o melhor parceiro que podem ser”, contou.

Hadid elogiou seu namorado ao destacar que ele é uma “pessoa criativa”. Ela ainda acrescentou: “Ele me dá tanto: encorajamento e, apenas, confiança. Para aquelas pessoas que você admira te encorajarem, isso pode criar tanta crença em você mesmo. Tipo, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer um teste para isso?”.

Além disso, a modelo comentou sobre os desafios de encontrar um parceiro longe da atenção da mídia. “Você quer se dar uma experiência normal de namoro. Mesmo para meus amigos que não são figuras públicas, isso é difícil. Aonde você vai? O que você faz? Você simplesmente começa a falar com as pessoas? E então há outra camada de privacidade e segurança.” Gigi compartilhou que precisou de terapia para lidar com essa situação e compreender que não precisa agradar a todos.

Gigi Hadid e Bradley Cooper juntos em novembro de 2024 - Foto: Getty Images

Relacionamento com Zayn, pai de sua filha

Hadid e Zayn têm uma filha, Khai, de 4 anos, fruto de um relacionamento de seis anos, que terminou em 2021. A modelo afirma que os dois mantêm uma boa amizade e que organizam com antecedência quem ficará com a filha durante os meses.

Ela explicou que a decisão deles foi “criar sua filha juntos, com muito respeito um pelo outro, não apenas como co-pais, mas por tudo o que viveram juntos”.

