Gardênia Cavalcanti reforça importância da presença feminina no agro: 'Valorizo'

Presente na Ilha de CARAS by GAV Resorts, Gardênia Cavalcanti conversou com a Revista CARAS e comentou sua relação com o agro

Mesmo com a rotina intensa, a apresentadora Gardênia Cavalcanti esteve presente na Ilha de CARAS by Gav Resorts para uma parte recheada de trocas de conhecimento com mulheres do mundo do agro. Ela, que também é empresária, reforça a importância de falar sobre o tema e da presença feminina no universo.

Neta de fazendeiro, Gardênia Cavalcanti nasceu no sertão de Alagoas e, até hoje, leva consigo as raízes do mundo agro . "A gente tem fazenda, estamos no meio da criação de cavalos, mas a gente também está no agro e é muito importante a CARAS estar se voltando para esse mercado, que é extremamente forte", afirma ela, em entrevista à Revista CARAS.

"O que me deixa feliz é que são mulheres maravilhosas, poderosas. É muito bom ver a valorização da mulher no mercado agro", completa a alagoana, que acredita que as mulheres são potências e estão cada vez mais buscando seu espaço. "Eu sou uma mulher independente desde cedo, então valorizo isso."

Habituée das páginas de CARAS, a apresentadora reforça que fez questão de arrumar tempo na agenda para visitar a Ilha. "Vocês já são família, me sinto muito bem com vocês. Estão presentes em momentos importantes da minha vida. Uma das coisas que mais me encantaram foi a campanha Conectando Amor no Sertão (CAS), encabeçada pela ONG Visão Mundial e apoiada pela CARAS."

"Achei de uma sensibilidade maravilhosa fazer todo o movimento para ajudar as pessoas no Nordeste. Eu nasci próximo à Mata Grande, não passei o que aquelas pessoas passaram, mas é meu povo, é minha gente. Eu cresci vendo aquela paisagem, cresci vendo aquilo. Eu abracei a causa e, desde então, nos tornamos essa família", conta ela, sobre o projeto social abraçado pela publicação.

