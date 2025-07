Gardênia Cavalcanti avalia ano intenso: 'Recarregar as energias'

Ao aproveitar os dias na Ilha de CARAS by GAV Resorts, Gardênia Cavalcanti contou as novidades de sua carreira para a Revista CARAS

Apresentadora, colunista e empresária, Gardênia Cavalcanti encontrou um tempo na agenda corrida para curtir os dias de descanso na Ilha de CARAS by GAV Resorts. Durante sua passagem pelo local paradisíaco, a comunicadora aproveitou para conversar com a Revista CARAS sobre os cuidados com a saúde mental no ano movimentado e dar spoilers de seu novo projeto no mundo da literatura.

"Tive um final de ano intenso, depois veio o carnaval e o projeto Band Verão, que foi nacional. E além do Vem com a Gente no Rio, estou escrevendo um livro, então são muitas coisas que a gente faz e precisa estar bem", explica Gardênia Cavalcanti , que embarcou para a Alemanha ao lado do marido, Marcos Rezende, para relaxar a mente.

"Ontem eu estava apresentando o programa. Hoje vim aqui e, daqui a pouco, volto para casa para terminar de arrumar as malas. O intuito é recarregar as energias. Fisicamente a gente não descansa muito, porque os roteiros são bem intensos. Mas a gente volta com a mente mais leve."

Quanto ao mundo literário, ela explica que essa será sua nova aposta e que o título deve ganhar forma no ano que vem. "Não é uma biografia. O livro fala de superação. Conta minha história, mas fala do mercado de trabalho, fala da minha ascensão. Entrei cedo no mercado de trabalho como executiva. Acho que muitas mulheres vão se inspirar na história de uma menina que perdeu os pais, saiu do sertão e refez sua história. Tem experiências, mas também tem alegrias compartilhadas, vitórias."

No processo da decisão de escrita do livro, Cavalcanti recorda que enfrentou a dúvida se deveria ou não abrir sua intimidade. "Passei umas duas noites pensando: 'Será que vão encarar negativamente, me olhar de uma forma diferente?' Não é a minha história, é a do meu avô, do meu pai."

Porém, ela entendeu que seria uma boa opção. "Não tenho culpa de nada do que aconteceu, mas fiquei pensando se poderia respingar negativamente na minha carreira de apresentadora. É que ninguém imagina a história que tem por trás de mim. Não conto tudo, porque se contar dá uma minissérie!", finaliza.

