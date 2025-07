Galã dos anos 90, Luka Ribeiro analisa envelhecimento em frente às câmeras: 'A gente sente'

Ator de tramas como Cheias de Charme (Globo, 2012) e Jesus (Record, 2018), Luka Ribeiro refletiu sobre seus 30 anos de carreira

Ator de tramas como Cheias de Charme (Globo, 2012) e Jesus (Record, 2018), Luka Ribeiro refletiu sobre seus 30 anos de carreira. Em entrevista a jornalista Heloisa Tolipan divulgada nesta quinta-feira, 17, ele comentou sobre envelhecer diante das câmeras e falou sobre os planos de investir no ramo musical.

Luka Ribeiro estreou na televisão em 1995, aos 25 anos. Sobre envelhecer diante das câmeras, ele analisou: “Claro que, para um cara que surgiu na TV muito jovem, com personagem sem camisa, com uma coisa alicerçada na beleza, eu estaria mentindo se dissesse que não importa. A gente sente o passar do tempo, ainda que seja a ordem natural da vida. Só envelhece quem está vivo. Mas compreendo: quero estar o melhor possível dentro da idade que eu tiver. Eu não luto contra o tempo para ficar parecido com o que eu era na juventude”, disse.

E complementou: "Hoje é dificil que eu faça o filho, o rapaz, o herói, o mocinho. Vivo a hora de fazer o pai mesmo. Vejo o envelhecer sem preocupação, com naturalidade. Mas é óbvio que perceber o passar do tempo faz diferença". O último papel de Luka na televisão foi na novela Garota do Momento, exibida às 18h na Globo.

Planos na música

Além da atuação, ele pretende se dedicar também à música. “Esse ano eu faço 30 anos de carreira, 23 de casado, tenho uma filha de 16. A vida foi fazendo com que eu fosse tirando o pé em algumas coisas. Depois da banda que eu lancei em 2001, a Palavras ao Vento, hoje eu tenho a minha própria banda, ‘Luka Ribeiro e os Karas’. Eu, na verdade, tive durante sete anos uma banda com o Matheus Rocha, que era a banda Palavras ao Vento, que foi lançada em 2001".

E complementou: "Ah, e a gente ficou até 2006, 2007 com a banda. Fizemos um relativo sucesso, a gente chegou a abrir shows do Kid Abelha, do Capital Inicial. Fizemos alguns grandes festivais, tocamos em muitas casas noturnas. Hoje eu tenho a minha banda. Eu continuo fazendo shows, faço muita coisa corporativa, faço muito show ainda no Brasil inteiro, e a gente toca os principais hits dos anos 80 e 90 em versões exclusivas”.

