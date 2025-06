Gabz revela ter quebrado promessa para namorar Jaffar Bambirra: 'Falei para a minha mãe'

Enquanto curtia os dias de descanso na Ilha de CARAS, Gabz contou que, antes do namoro com Jaffar Bambirra, havia feito uma promessa para sua mãe

Cada vez mais apaixonada por Jaffar Bambirra (27), a atriz Gabz (26) revelou que quebrou uma promessa para namorar o artista. Os dois, que se envolveram durante as gravações de Mania de Você (Globo), recordaram o início da relação durante sua estadia na Ilha de CARAS by Gav Resorts.

"Um pouco antes de fazer a novela falei pra minha mãe: 'Só namoro agora quando eu for mais rica que a Anitta'", explicou Gabz , em entrevista à Revista CARAS. "Aí eu apareci com o Jaffar [risos]", completa. Apesar de ainda não ter alcançado a fortuna da cantora, ela vem construindo uma bela trajetória e planejando o caminho junto ao amado.

"Quero viver muitas coisas ao lado dele. As experiências que eu tiver daqui pra frente, as conquistas, quero que ele esteja ao meu lado, que ele consiga me ver construindo coisas, lançando um álbum e, de repente, ficando rica como a Anitta... e , desta vez, com ele ao meu lado", diz.

Jaffar compartilha do mesmo sentimento. "Torcemos muito um pelo outro e isso é bonito de ver, é uma coisa que me faz feliz. Quando a gente conquista algo, um comemora pelo outro. E isso eu só quero viver com ela nessa vida. É muito bom ter alguém para compartilhar as conquistas."

Nascido no Rio de Janeiro, Jaffar Bambirra é ator e músico. Ele se tornou nacionalmente conhecido por trabalhar em Pega Pega e Mania de Você. Também nascida em solo carioca, Gabz, é atriz, rapper e compositora. Ela iniciou a carreira no seriado infantil Teca na TV (2007) e ganhou notoriedade ao protagonizar a novela das 21h, em que conheceu o namorado.

