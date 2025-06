Gabz e Jaffar Bambirra recordam episódio constrangedor antes do namoro: 'Fui para o quarto dele'

O AMOR ESTÁ NO AR

Aproveitando os dias de descanso na Ilha de CARAS, Gabz e Jaffar Bambirra revelam que começaram a ficar próximo ao Dia dos Namorados

Gabz (26) e Jaffar Bambirra (27) começaram sua história juntos próximo ao Dia dos Namorados —neste ano, comemorado nesta quinta-feira, 12. Pouco tempo após ficarem pela primeira vez, porém, os pombinhos passaram por uma situação constragedora, e recordaram durante a passagem pela Ilha de CARAS.

A atriz conta que tudo começou nas filmagens de Mania de Você (Globo), trama em que ela era protagonista. "A gente estava gravando a novela em Angra dos Reis, era Dia dos Namorados, eles iam fazer um passeio de barco e nos chamaram. A gente estava meio de vela ali", recorda Gabz , em entrevista à Revista CARAS.

"É engraçado porque todo mundo já estava meio que pensando que estávamos ficando no barco, só que a gente não ficou lá. Ficamos alguns minutos depois do barco [risos]", brinca ela, que reforça que o interesse pelo agora namorado surgiu durante a viagem.

Gabz diz que essa foi a primeira vez que se envolveu com um colega de trabalho, e já passou por um constrangimento. "Fui para o quarto dele no hotel. Quando voltei para o meu quarto, a chave não estava funcionando. Já era de manhã e eu não ia gravar. Aí, encontrei a equipe inteira que iria gravar e eles perguntaram o que fazia ali tão cedo. E eu: 'Ai, gente, me deixa'."

Jaffar completa ao dizer que, após o episódio, os dois nunca mais se desgrudara. "Não deixamos de nos falar mais, continuou ficando. Ela foi pra São Paulo e fui junto. Tanto é que, quando a gente assumiu o namoro para a galera, todo mundo falou que achava que a gente já estava namorando."

Nascido no Rio de Janeiro, Jaffar Bambirra é ator e músico. Ele se tornou nacionalmente conhecido por trabalhar em Pega Pega e Mania de Você. Também nascida em solo carioca, Gabz, é atriz, rapper e compositora. Ela iniciou a carreira no seriado infantil Teca na TV (2007) e ganhou notoriedade ao protagonizar a novela das 21h, em que conheceu o namorado.

