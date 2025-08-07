Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'

Ao som do tecnobrega, Gaby Amarantos promove imersão na floresta e defende o orgulho de pertencer à periferia de Belém em entrevista à CARAS Brasil.

Gaby Amarantos (47) celebrou mais um ano de vida com uma festa à beira do rio, looks ousados e shows pirotécnicos, na última terça-feira, 5, em Belém do Pará. Ao lado de Maju Coutinho (46) e muitos outros convidados famosos, a cantora destacou a potência amazônica no Xarque da Gaby, que teve como tema o Rock Doido e reuniu diversos artistas regionais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre o propósito cultural do evento e a maneira como sempre busca enaltecer suas raízes. "O Xarque da Gaby está se transformando rapidamente nesse evento cultural de peso. Porque eu acho que, quando a gente faz uma imersão pensando em trazer todos os olhares dessa Belém, dessa Amazônia que é tão diversa, aí a gente consegue construir algo que é muito genuíno", afirma.

"É uma festa de aparelhagem, que tem os movimentos do tecnobrega, mas também tem homenagem para todos os artistas. E tem imersão cultural, porque as pessoas que vêm vão tomar um banho de cheiro no meio da floresta, para poder se conectar com ela. É quase como se fosse um pedido para chegar na cidade. Então acho que é por isso que a gente tem criado essa experiência tão linda. As pessoas estão querendo cada vez mais vir para cá, para o Pará, para a Amazônia, e curtir isso. Eu escuto muito isso dos meus convidados: você ser recebido em Belém pela Gabi é algo muito especial", conta a artista.

Com uma fala potente e repleta de orgulho por suas raízes, Gabi reforça a importância da identidade cultural como ferramenta de transformação social. Ao refletir sobre pertencimento, a artista destaca como a valorização da Amazônia e de suas expressões autênticas pode reposicionar o Brasil diante de si mesmo e do mundo.

“A autenticidade, o pertencimento significa a gente entender que nós somos de um lugar que é único, que é extremamente potente, importante para o nosso país, e que, para pertencer a esse lugar, a gente consegue, através da nossa identidade última, única, mostrar para o mundo que essa autenticidade tem valor, que essa autenticidade amazônica é afrofuturista, ela é moderna, ela está na vanguarda desse país, e que, fazendo com que as pessoas percebam isso, a gente se entende como um país plural e um país que se olha no espelho, se enxerga e tem orgulho do que vê”, explica.

"Extremamente desse lugar, porque eu tenho muito orgulho de ser uma cantora periférica. Eu tenho muito orgulho de ser de Jurunas. Eu tenho muito orgulho da potência e da pessoa que eu me tornei por ter nascido nesse lugar. Se eu tivesse nascido numa área nobre, num condomínio fechado, não seria esse ser humano que eu sou. Então, levar essa Amazônia, essa floresta que é tão [rica]... A gente é uma nave espacial de um ecossistema plural, de toda uma diversidade de etnias, de vozes, de corpos, de sonoridades e de sabores. Meu Deus, eu sou muito privilegiada porque eu sou desse lugar. Então é isso que faz com que a nossa música tenha um papel primordial na valorização da cultura da nossa terra", finaliza a artista.

