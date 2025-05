Gaby Amarantos revela qual é seu peso atual: 'Trabalhei muito para chegar aqui'

A cantora Gaby Amarantos exibiu seu corpo mais magro após perder peso e revela qual é o seu peso atual; veja como ela está!

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para comemorar a perda de peso e a transformação do seu corpo. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a cantora aparece com um look de academia: top e bermuda rosa, e celebrou o fato de estar pesando 60 quilos.

Visivelmente emocionada, ela compartilhou a alegria de usar uma peça de roupa inédita em seu guarda-roupa. "60 quilos! Sessenta! Gente, eu tô passada, meu Deus! Eu trabalhei muito para chegar aqui, gente. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, para malhar, eu nunca tinha usado", disse ela.

Em seguida, Gaby também falou sobre seu bumbum está começando a aparecer. "Meu Deus, eu tô muito passada, muito feliz", confessou a famosa, bastante animada.

Recentemente, a cantora falou em suas redes sociais sobre seu processo de emagrecimento. Amarantos revelou que perdeu cerca de 35 kg e contou que alguns diagnósticos a motivaram a mudar seus hábitos de vida.

"Hoje, eu tô aqui para falar com vocês sobre uma coisa muita pessoal. Eu emagreci cerca de 35 quilos e não foi por pressão estética ou para querer me enquadrar em algum padrão. Aquele corpo de antes, aquele que muita gente diz que gostava mais, estava adoecido. Os meus exames estavam muito desregulados e eu fiz um show que foi decisivo para mim, porque eu não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida (...)", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos desabafa sobre o fim do casamento

A cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, decidiu desabafar que está vivendo um momento de "solitude" após o fim do seu casamento de 10 anos com o inglês Gareth Jones. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista disse que os livros têm sido a sua companhia para refletir sobre a vida, sobretudo, a fase em que vive.

"Eles [os livros] têm sido meus companheiros nesse momento de solitude. Tenho mais tempo para me investigar, para cuidar de mim e principalmente para aprender", destacou. Gaby ainda disse que seu tema favorito no momento é o amor: "O amor tem sido um assunto que eu tenho me debruçado. O amor não é nada do que a gente imagina, a gente aprendeu muito errado. Esse livro aqui tem sido um farol", disse e indicou o livro Tudo Sobre o Amor, de Bell Hooks. Ela leu trechos da obra. Saiba mais!

Leia também: Gaby Amarantos exalta a força das mulheres no cenário musical: 'Momento muito especial'