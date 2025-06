A cantora Gaby Amarantos, que expôs a saúde delicada do irmão Gabriel em maio, anuncia a morte dele nesta quinta-feira, 12; ele enfrentava problemas de obesidade e diabetes

A cantora Gaby Amarantos, de 45 anos, veio, por meio de uma foto publicada em seu perfil no Instagram, anunciar a morte do irmão, Gabriel, nesta quinta-feira, 12 . Em maio, ela fez um apelo pela saúde delicada do rapaz, que enfrentava problemas relacionados à obesidade e diabetes.

Em texto publicado nesta noite, a artista lamentou a perda do ente por meio de um longo texto escrito em homenagem a ele. Confira abaixo:

Leia o texto na íntegra:

"Meu irmão descansou. Gabriel, o irmão do meio, sempre foi o nosso orgulho. Desde criança enfrentou muitos desafios: conviveu com a obesidade e, ainda muito jovem, teve sua saúde comprometida pela diabetes — essa doença silenciosa que atinge parte da nossa família e que, por causa dele, me motivou a buscar uma vida mais saudável.

Foram muitos anos de luta. Gabriel enfrentou tudo com uma força descomunal, uma inspiração para todos nós. Sempre me ligava, curioso para saber as novidades da 'irmã cantora', vibrava com cada conquista como se fosse dele também. Era lindo ver como, mesmo com tantas limitações — sem poder sair de casa, caminhar, enxergar ou viver sem hemodiálise semanal —, ele encontrava maneiras de estar presente e de demonstrar amor.

Amava brega, pagode, samba... Uma das nossas maiores alegrias foi viver juntos o Carnaval no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Lembro dele emocionado, em êxtase — uma memória que guardarei para sempre. Gabriel teve uma vida boa. E, mesmo jovem, consciente de que sua jornada seria breve, ele fez o possível para aproveitar cada instante.

Torcedor apaixonado do Paysandu, era também pai do Rui e esposo da Alessandra — que, para mim, é mais que cunhada: virou irmã, enviada por Deus para estar conosco, firme e cada vez mais forte.

Sou profundamente grata à equipe médica da Hapvida e a todos os profissionais de saúde que cuidaram dele com tanto carinho e dedicação. Aos amigos, familiares e a todos que puderam conviver com Gabriel, nosso sincero agradecimento. Que sejamos todos confortados por termos tido a sorte de viver ao lado de alguém tão especial.

Maninho, tua jornada agora continua, só que de outra forma. Que você siga na luz divina, com a certeza de que continuaremos aqui cuidando da sua família, e que suas irmãs seguirão firmes, com a missão de sempre trazer o melhor para todos nós."

