Gabriela Duarte revela aperto com mala cheia de vibradores em aeroporto

Após encher a mala de vibradores em viagem, Gabriela Duarte revela que passou por situação tensa ao ter que abri-la por excesso de peso; veja

A atriz Gabriela Duarte compartilhou uma situação engraçada que enfrentou ao voltar de uma viagem com uma mala cheia de vibradores. Na ocasião, ela estava acompanhada com a atriz Ingrid Guimarães em um aerporto em Londres, na Inglaterra.

Durante a passagem delas pelo local, as famosas foram a uma loja adulta e compraram vários objetos sexuais. O que elas não imaginavam é que eles acabariam pesando bastante na bagagem e que teriam que expô-los no aeroporto. Gabriela Duarte relembrou o episódio no seu podcast Pod Amiga.

"Foi a primeira vez que entrei, mas não era um sex shop normal. Era um put* sex shop, maravilhoso, uma novidade mais maravilhosa que a outra. Aí, Ingrid falou assim: 'vou levar, independente se vai experimentar ou não'", contou como compraram vários.

Após adquirirem vários, as atrizes acabaram lotando a mala e tendo que abri-la no aeroporto para retirar o excesso de bagagem. "A mulher do balcão falou: 'tira alguma coisa [da mala]'. Quando a gente abriu, amor, não é que tinha pinto... Tinham todos os tipos, cores e tamanhos... E tinha, por incrível que pareça, uns gatinhos atrás da gente", relembrou o momento engraçado.

Em entrevista recente, Gabriela Duarte revelou o motivo de ter terminado seu casamento com o pai de seus filhos. Após três anos do anúncio do fim da relação, ela expôs o por que da decisão depois de 19 anos juntos.

Quem é o namorado atual de Gabriela Duarte?

Atualmente, a artista está comprometida com Fernando Frewka, com quem assumiu relacionamento em 2023. Para quem não sabe, o namorado da atriz é educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate, além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. Discreto, ele mantém um perfil fechado nas redes sociais