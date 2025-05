Gabriela Duarte chama atenção ao postar foto com os filhos: 'Lindos'

A atriz Gabriela Duarte encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com os dois filhos, Manuela e Frederico; confira!

Gabriela Duarte chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 11, ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos.

Para comemorar o Dia das Mães, a atriz posou sorridente ao lado dos herdeiros, Manuela, de 18 anos, e Frederico, de 13, frutos de seu relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldfkus, de quem se separou em 2022, após 19 anos de casamento.

Além disso, Gabriela também postou uma foto ao lado da mãe, a atriz Regina Duarte, e falou sobre a data especial. "Um feliz dia das mães. Data especial que cabe também a reflexão do que é ser essa palavra tão forte 'MÃE'", escreveu a artista na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Os filhos da Gabi estão lindos", afirmou outra. "Feliz dia das mães pra vocês duas, que são mães tão incríveis", falou uma fã. "Que Deus abençoe sempre vocês", desejou mais uma.

Gabriela Duarte relembra experiência de atuar com a mãe em 'Por Amor'

Mãe e filha na vida real e também na novela! Gabriela Duarte, de 51 anos, recorda os bastidores de Por Amor, exibida pela TV Globo em 1997. Na trama, ela teve a oportunidade de contracenar com sua mãe, Regina Duarte, que interpreta o mesmo laço familiar de mãe e filha.

"Acho que a gente sempre acreditou na força dessa relação. Na cumplicidade, no quanto a gente se conhecia, mãe e filha, e tal. É complicado, sim, a gente sabe que não é fácil. Tem toda uma questão aí de identidade, que eu vim trabalhar ao longo da vida. Mas tem também a questão de ter esse apoio mesmo, de estar muito confortável trabalhando do lado de uma pessoa que você confia tanto", disse ela no podcast Novelão.

