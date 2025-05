Gabriela Duarte abre o jogo sobre separação: ‘Fiquei sociofóbica’

Gabriela Duarte relembra como se sentiu após terminar um casamento de 19 anos com fotógrafo e como foi engatar um novo namoro

A atriz Gabriela Duarte vive uma nova fase em sua vida há alguns anos. Há pouco tempo, ela se separou do ex-marido, o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem ficou junto por 19 anos e teve dois filhos, e engatou um novo namoro com empresário Fernando Frewka há 3 anos. Agora, a artista contou como foi enfrentar a mudança radical em sua vida pessoal.

Em entrevista na revista Marie Claire, ela relembrou o que a motivou a se separar. "Eu comecei a perceber que faltavam coisas no casamento, muitas questões estavam sendo negociadas. Teve um momento em que olhei para ele e disse: “Você também não está feliz”. É muito louco porque a gente não brigava, foi uma relação sempre de respeito. O que me pegava mesmo era olhar para a pessoa que estava comigo há 19 anos e ver que ela não estava feliz. Não era justo. Preferi dar o passo da incerteza", afirmou.

Então, Gabriela Duarte destacou o sentimento que teve ao se divorciar do ex. "Dificílimo. Depois da separação, fiquei muito mal, enlutada. Acumulei questões. Fiquei sociofóbica, não queria mais sair de casa. Eu chorava, chorava, chorava . Depois de 19 anos, você tem que descobrir novamente quem é, como faz as coisas, como funciona sozinha. O que me salva é ter construído uma relação de respeito, admiração e afeto. Não estamos mais juntos como homem e mulher, mas a gente segue juntos de outras formas", refletiu.

Por fim, ela celebrou o novo amor. "Superleve. Ele vive na casa dele e eu na minha. Ele trabalha muito, eu também. Quando a gente se encontra, é para curtir. Não tem aquela coisa do dia a dia", comentou.

O anúncio do fim do casamento

O anúncio do fim do casamento de Gabriela Duarte e Jairo Goldflus foi feito em 2022, quando eles mostraram fotos da família e revelaram a decisão de se separarem. "ESSA É A MINHA FAMÍLIA. Vocês já sabem. Família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado… isso nós temos bastante aqui. E vamos ter pra sempre", começou dizendo.

Em seguida, ela deu a notícia da separação: "Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas".

