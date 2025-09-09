Gabriel Medina revela recuperação delicada e primeiras ondas após cirurgia: 'Super importante'

Em entrevista à CARAS TV, Gabriel Medina fala sobre recuperação e retorno ao circuito mundial de surfe
Gabriel Medina retornou ao circuito mundial de surfe após um período de seis meses de recuperação de uma cirurgia. Em janeiro, o atleta sofreu uma lesão grave no ombro, o que o obrigou a pausar a carreira para cuidar da saúde.
Em entrevista à CARAS TV, ele conta que passou o período de recuperação ao lado da família e lembra com carinho dos primeiros passos rumo ao retorno às águas agitadas em julho deste ano.
"Ter voltado para a piscina de ondas foi muito bom, porque é um ambiente bem controlado. Foram minhas primeiras ondas depois da cirurgia e parecia uma criança na Disney, né? Eu me diverti pra caramba, tenho me divertido de verdade, e isso foi super importante para a minha recuperação", conta.
O surfista destaca a importância de recomeçar em águas mais controladas e do apoio dos amigos e familiares nesse processo. "Estou me sentindo 100%. É bom porque me deu ritmo de surf, já que eu estava surfando o tempo todo. E o mais legal é poder surfar com meus amigos, com a família… Então, foi bem especial", confessa.
De volta às atividades, Medina revela que, quando tira férias, não costuma se desligar das ondas. Isso porque ele opta por visitar destinos praianos e acaba passando boa parte do descanso surfando por puro hobby, apesar de viver do esporte olímpico.
"Eu acho que esse é um dos motivos de eu ainda não conhecer a neve, né? Já tive férias, mas nunca fui para um lugar assim. É engraçado, porque sempre acabo escolhendo destinos para surfar. Talvez por isso ainda não tenha conhecido a neve. Acho que seria até uma boa ideia planejar minhas próximas férias para algum lugar de neve, viver essa experiência", afirma.
"Normalmente, a gente escolhe surfar, porque além de ser nosso trabalho, também é o nosso hobby. Então, mesmo se não tivesse competição ou qualquer compromisso, a gente estaria na água todos os dias", finaliza.
|Numerologia mostra porque Tati Machado precisa de atenção redobrada: 'Não deve esquecer'
|Médica avalia diagnóstico precoce de Fabiana Justus: 'É um período delicado'
|Herson Capri fala sobre vitalidade aos 73: 'Malho, nado, faço pilates e musculação'
|Denise Fraga faz rara aparição com o filho em noite no cinema
|Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
|Irmã de Liam Payne publica homenagem emocionante para o cantor
|Virginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
|Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
|Paulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
|Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'