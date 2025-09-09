CARAS Brasil
Busca
  1. Atualidades
  2. Gabriel Medina revela recuperação delicada e primeiras ondas após cirurgia: 'Super importante'
Atualidades / RECUPERADO

Gabriel Medina revela recuperação delicada e primeiras ondas após cirurgia: 'Super importante'

Em entrevista à CARAS TV, Gabriel Medina fala sobre recuperação e retorno ao circuito mundial de surfe

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 23h51

Gabriel Medina relembra recuperação - Foto: Reprodução/CARAS TV
Gabriel Medina relembra recuperação - Foto: Reprodução/CARAS TV

Gabriel Medina retornou ao circuito mundial de surfe após um período de seis meses de recuperação de uma cirurgia. Em janeiro, o atleta sofreu uma lesão grave no ombro, o que o obrigou a pausar a carreira para cuidar da saúde.

Em entrevista à CARAS TV, ele conta que passou o período de recuperação ao lado da família e lembra com carinho dos primeiros passos rumo ao retorno às águas agitadas em julho deste ano.

"Ter voltado para a piscina de ondas foi muito bom, porque é um ambiente bem controlado. Foram minhas primeiras ondas depois da cirurgia e parecia uma criança na Disney, né? Eu me diverti pra caramba, tenho me divertido de verdade, e isso foi super importante para a minha recuperação", conta.

O surfista destaca a importância de recomeçar em águas mais controladas e do apoio dos amigos e familiares nesse processo. "Estou me sentindo 100%. É bom porque me deu ritmo de surf, já que eu estava surfando o tempo todo. E o mais legal é poder surfar com meus amigos, com a família… Então, foi bem especial", confessa.

De volta às atividades, Medina revela que, quando tira férias, não costuma se desligar das ondas. Isso porque ele opta por visitar destinos praianos e acaba passando boa parte do descanso surfando por puro hobby, apesar de viver do esporte olímpico.

"Eu acho que esse é um dos motivos de eu ainda não conhecer a neve, né? Já tive férias, mas nunca fui para um lugar assim. É engraçado, porque sempre acabo escolhendo destinos para surfar. Talvez por isso ainda não tenha conhecido a neve. Acho que seria até uma boa ideia planejar minhas próximas férias para algum lugar de neve, viver essa experiência", afirma.

"Normalmente, a gente escolhe surfar, porque além de ser nosso trabalho, também é o nosso hobby. Então, mesmo se não tivesse competição ou qualquer compromisso, a gente estaria na água todos os dias", finaliza.

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Gabriel Medina

