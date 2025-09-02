CARAS Brasil
  2. Gabriel Medina ensina namorada a surfar em viagem romântica à Bahia
Atualidades / Aula

Gabriel Medina ensina namorada a surfar em viagem romântica à Bahia

Durante viagem à Bahia, Gabriel Medina dá aula de surfe para Isabella Arantes, que aprende a pegar suas primeiras ondas; confira imagens

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 18h23

Gabriel Medina e Isabella Arantes
Gabriel Medina e Isabella Arantes - Foto: Reprodução / Instagram

O tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, está vivendo uma nova fase dentro e fora do mar. O atleta assumiu oficialmente o namoro com a modelo e bailarina Isabella Arantes na última semana, após uma viagem a dois à Península de Maraú, na Bahia. O casal compartilhou momentos de intimidade e diversão nas redes sociais, incluindo vídeos em que Medina ensina a namorada a surfar.

Durante a viagem, Isabella, que atualmente integra o elenco do Domingo Legal, no SBT, mostrou o passo a passo de sua primeira experiência com o surfe. A influenciadora aprendeu desde a preparação da prancha com parafina até técnicas básicas para se equilibrar sobre as ondas. Em tom descontraído, brincou: “Aprendendo com um professor mais ou menos”, em referência ao namorado.

Os dois dividiram a prancha e trocaram carinhos no mar, encantando seguidores com registros do momento. Apesar de iniciante no esporte, Isabella demonstrou desenvoltura com o apoio de Medina, que se mostrou um instrutor paciente e divertido.

Gabriel Medina ensina Isabella Arantes a surfar
Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina Isabella Arantes a surfar
Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina Isabella Arantes a surfar
Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina Isabella Arantes a surfar
Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina Isabella Arantes a surfar
Reprodução / Instagram

Oficialmente namorando

Os rumores do relacionamento começaram em junho, quando ambos passaram a publicar fotos em locais semelhantes. A confirmação veio no último dia 28 de agosto, com registros de um momento romântico na praia.

Isabella Arantes, 28 anos, acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e é conhecida por sua trajetória na televisão, além de ter sua própria marca de biquínis. No Carnaval de 2025, estreou como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

Na vida pessoal, Isabella já foi noiva do cantor Zé Felipe, em 2019, antes de o artista iniciar relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. A modelo também já teve seu nome ligado a Neymar, mas nunca confirmou envolvimento.

O casal segue aproveitando a boa fase, com direito a muito amor, sol e mar.

Leia também: Novas fotos de Gabriel Medina com a namorada encantam os fãs

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

surfeGabriel MedinaIsabella Arantes
Gabriel Medina Gabriel Medina   

