Gabriel David comenta rumores sobre briga com Ludmilla: “Nunca”

Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), esteve na final do samba do Salgueiro no sábado, 27, e aproveitou para esclarecer alguns rumores recentes. Em conversa com o portal LeoDias, ele falou sobre a cantora Ludmilla e também abordou a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa da Beija-Flor.

Recentemente, circulou a informação de que Ludmilla teria recusado um convite para cantar no casamento de Gabriel com Giovanna Lancellotti. O empresário negou e destacou que a cantora sempre esteve muito próxima. Segundo ele, a ausência se deveu ao nascimento da filha da artista, Zuri, que impossibilitou sua presença na cerimônia.

“Lud é uma grande amiga, uma das melhores que eu tenho. Nunca existiu esse convite para cantar no casamento. Pelo contrário, ela seria madrinha, mas a data coincidiu com o período de planejamento em torno da Zuri”, explicou. Ele acrescentou que entendeu a decisão, reforçando que “a coisa mais importante da vida de alguém são os filhos”.

Gabriel também relatou como ficou a relação após a repercussão das notícias. “Na primeira vez que saiu algo, fui jantar com a Ludmilla e conversamos, estava tudo bem. Minha amizade é com ela. Já com Brunna, a gente apenas se cumprimentou quando nos encontramos, sem tocar no assunto”, disse.

Brunna Gonçalves fora da Beija-Flor

Sobre a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa, Gabriel foi direto ao dizer que não teve qualquer influência. “Não tenho interferência na Beija-Flor. Quem acompanha de perto sabe disso. Não fui eu quem a convidou”, afirmou.

Ele ainda destacou que a presença de celebridades na escola sempre foi um cargo de passagem, variando conforme os projetos de cada carnavalesco e diretor. “As pessoas famosas que já passaram pela Beija-Flor sempre foram cíclicas. Cada carnavalesco chega com um projeto diferente e as escolhas mudam de ano para ano”, comentou.

Ele reforçou que não foi informado previamente sobre a saída da bailarina: “Descobri depois que a notícia já tinha saído. Realmente não participo das decisões da Beija-Flor”.

