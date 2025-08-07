CARAS Brasil
  2. Gabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
Atualidades / Desabafo

Gabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'

Gabi Prado chorou ao contar que publicou por engano uma foto de seu filho, José Bento Prado Gomes, fruto de seu relacionamento com o político Thiago Gomes

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 11h05

Gabi Prado
Gabi Prado - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Prado, ex-participante do De Férias com o Ex (MTV) e A Fazenda 10 (Record), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo, ela chorou ao contar que publicou por engano uma foto de seu filho, José Bento Prado Gomes, fruto de seu relacionamento com o político Thiago Gomes, e pediu que os fãs não compartilhassem a imagem.

Segundo Gabi, a imagem seria compartilhada com seus 'melhores amigos' na rede social, mas acabou sendo publicada para todos os seguidores. E fez um apelo aos internautas: "Gente, por favor não compartilhem a foto do meu filho! Não era para mostrar no aberto". 

 Abalada, ela falou sobre os ataques que sofre e relembrou que, durante a gestação, chegou a receber mensagens de internautas desejando a morte do bebê. "Eu espero que vocês entendam o motivo, que até hoje eu não mostrei ele aqui. Acho que já tem mais de cinco anos que isso acontece, só que na gravidez eu fiquei mais sensível e ler esse tipo de coisa me deixou muito mal. Então, foi uma gravidez mais difícil por conta dessas situações com esses haters. Eu tinha muito medo", detalhou.

E explicou sua decisão de preservar o filho. "Ele nasceu e eu tomei a decisão de não mostrá-lo aqui, de não expor. E aí eu ia postar nos melhores amigos, né? E acabei postando e mais de 300 mil pessoas viram, né? Por mais que eu tenha apagado rápido, assim. Então eu peço, do fundo do meu coração, que vocês não compartilhem. Instagram de fofoca também não compartilhem, porque eu acho que é um direito meu como mãe".

Puerpério

Em seguida, desabafou sobre as dificuldades no puerpério."Por mais que eu tente me manter forte, é uma dor profunda, é uma angústia que eu não consigo explicar pra vocês. Por mais que eu só tenha motivo pra tá feliz, que ele tem saúde, que ele é lindo, que eu tô realizando o sonho da minha vida, que ele é o amor da minha vida".

E complementou: "É uma dor que eu não consigo explicar pra vocês, dói a alma. Mas mesmo assim você tem que estar ali firme e forte pra ele, pra amamentar, pra trocar fralda, pra cuidar, pra minar. E isso me renova todos os dias. Porém, eu tomei a decisão de não expor ele aqui, né? Por conta desses haters, por conta dessas coisas que eu sofro há mais de 5 anos", lamentou.

Story de Gabi Prado - Foto: Reprodução/Instagram
Story de Gabi Prado - Foto: Reprodução/Instagram

