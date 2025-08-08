Gabi Prado lamenta após publicar foto do filho por engano: 'Já fui do céu ao inferno'

Gabi Prado voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após revelar que publicou por engano uma foto do filho

Gabi Prado, ex-participante do De Férias com o Ex (MTV) e A Fazenda 10 (Record), voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após revelar que publicou por engano uma foto do filho, José Bento Prado Gomes. Em um novo desabafo, a influenciadora esclareceu pontos que não conseguiu abordar no momento em que estava mais abalada emocionalmente.

Após contar que pretendia compartilhar a imagem apenas com a lista de “melhores amigos” no Instagram, mas acabou publicando para todos os seguidores, ela desafou. “Gente, queria esclarecer algumas coisas que, na hora do desespero ali de ter postado, eu tava tão angustiada que não consegui falar, ok?”, iniciou.

Como primeiro ponto, ela destacou que é um direito seu não mostrar seu filho: "É um direito meu não querer mostrar o meu filho aqui. A maioria das pessoas que me seguem desejam meu bem, mas estou no puerpério e preciso estar bem para cuidar do meu filho... Mostrar ele aqui agora só me geraria mais dor de cabeça, medo, culpa e insegurança! Isso não quer dizer que quando eu estiver bem emocionalmente, eu não vá mostrar! Somente agora, nesse período, optei por não mostrar."

Logo depois, falou sobre a falta de rede de apoio no atual momento de sua vida. "Eu e o Thiago não temos rede de apoio! Minha família é de Brasília e a dele do Mato Grosso do Sul! Eu e ele cuidamos do José Bento sozinhos! Se eu estou postando nos melhores amigos é para otimizar meu tempo em relação a nossa família que nos manda mensagem todos os dias perguntando como estamos! Não dá para responder todo mundo e o tempo que temos quando o Bento dorme, tentamos dormir junto já que ele tem que acordar de 3 em 3 horas para mamar e geralmente a preocupação é tanta que estamos exaustos!".

Por fim, citou os ataques e afirmou que fez boletins de ocorrência: "Já fizemos inúmeros boletins e já pagamos vários advogados e nada foi feito! Então, antes de me chamar de biscoiteira, primeiro pesquisa sobre o que é um puerpério e suas causas e depois para pra pensar que nenhuma pessoa gostaria de ser atacada mais de 5 anos e ficar quieta! Eu já fui do céu ao inferno por conta desses haters, já perdi muita coisa e agora decidi que não vou perder o momento mais lindo da minha vida porque algumas pessoas querem que eu poste meu filho aqui!".

"Então, só peço respeito e paciência que no momento certo tudo se encaixa! Eu e ele estamos no nosso tempo de nos conhecermos e apesar das adversidades eu estou vivendo o maior e melhor sonho de toda a minha vida!", finalizou.

Desabafo de Gabi Prado no Instagram