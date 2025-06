Funkeiro MC Cidinho é internado às pressas e está sedado

Filho do funkeiro MC Cidinho se pronuncia sobre internação do pai após encontrá-lo desacordado: ‘Ele está respirando'

O funkeiro MC Cidinho foi internado às pressas no último final de semana após ser encontrado desacordado. A filha dele gravou um vídeo nas redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pai.

Ela disse que o cantor teve um quadro hipoglicemia e ficou inconsciente. Ele está sedado no hospital e passando por exames para que os médicos possam entender qual é o quadro de saúde dele.

"Na noite de sábado, a gente encontrou o meu pai e ele estava desacordado. A gente deu entrada no hospital com ele e tivemos o conhecimento de que ele teve uma hipoglicemia e ele também broncoaspirou o vômito. O que fez com que ele ficasse inconsciente. Mas ele está sendo bem assistido", disse ela.

E completou: "Por enquanto não temos o resultado da tomografia, resultados concretos ainda. Por enquanto, ele está sedado, está passando pelo tratamento mais rigoroso possível, fazendo todos os exames, tentando entender o que aconteceu. Assim que souber o que aconteceu, nós vamos vir aqui e deixar todos cientes".

Por fim, ela fez um pedido para os seguidores do pai. "Eu peço a vocês que gostam dele que orem a Deus e que ele saia de lá sem sequela, que ele venha a acordar e recobrar a consciência. A gente só pede para que todos orem para que ele venha a acordar e responder, se lembrar de todo, com consciência. Ele está vivo, ele está respirando, está sendo bem assistido", finalizou.

Quem é MC Cidinho?

MC Cidinho é um dos pioneiros do funk carioca. Ele iniciou a carreira na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ao lado de MC Doca. Eles formaram a dupla Cidinho & Doca na década de 1990 e ficaram conhecidos pelas músicas de ‘funk proibidão’.

Um dos primeiros sucessos deles foi a música Rap da Felicidade (Eu Só Quero É Ser Feliz), lançado em 1994. Nos anos 2000, as músicas deles ganharam remixes com DJs na Europa. A dupla construiu a carreira com músicas que faziam crítica social e representavam a luta da periferia brasileira.