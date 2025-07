Funkeiro dono de hit viral morre após contrair bactéria rara

O funkeiro Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, morreu nesta segunda-feira, 28, aos 40 anos após contrair uma infecção rara

O funkeiro Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, morreu nesta segunda-feira, 28, aos 40 anos. Ele enfrentava a Síndrome de Fournier, que é uma infecção rara que atinge os tecidos moles da região perineal, entre o ânus e os órgãos genitais e estava internado no Posto de Assistência Médica (PAM) de Irajá, na Zona Norte do Rio.

O artista, que fez sucesso nos anos 2000 e é um dos autores do hit 'Aqui no baile do Egito', teve seu falecimento comunicado por meio de uma nota nas redes sociais. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, disseram.

Em março, ele compartilhou um vídeo em que falou sobre seu estado de saúde. "Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pele e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer a comer os pedaços de carne", detalhou ele.

Que complementou: "Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar, eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas".

Quem era Leandro Abusado?

Leandro ganhou destaque no cenário do funk nos anos 2000 ao formar, ao lado da cantora Maysa, o grupo 'Leandro e As Abusadas'. Juntos, se apresentaram em diversos bailes e realizaram shows por todo o Brasil. Recentemente, o hit "Aqui no baile do Egito", viralizou nas redes sociais.

Leia também: Filho de Julio Sérgio, ex-goleiro do Santos, morre aos 15 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leandro e as abusadas (@leandroabusado)