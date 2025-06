Fundador do Telegram quer deixar fortuna para os 106 filhos

O empresário Pavel Durov anuncia que vai deixar sua fortuna para os 106 filhos biológicos: ‘Não faço distinção entre meus filhos’

O empresário Pavel Durov, que é co-fundador do Telegram, anunciou que já vai fazer a divisão de sua fortuna entre os 106 filhos. Ele se tornou pai biológico de mais de uma centena de crianças por causa da doação de esperma para fertilização in vitro.

De acordo com o jornal francês Le Point, os filhos dele foram gerados a partir de doações de esperma em 12 países. Agora, ele decidiu que o dinheiro de sua fortuna será dividido igualmente entre os herdeiros, mas eles não vão receber o dinheiro após a morte do pai.

Durov acumulou uma fortuna de US$ 17,1 bilhões. Ele decidiu que os filhos só podem acessar a fortuna daqui a 30 anos, no dia 19 de junho de 2055.

“Quero deixar claro que não faço distinção entre meus filhos: há aqueles que foram concebidos naturalmente e aqueles que vêm das minhas doações de esperma. Eles são todos meus filhos e terão os mesmos direitos. Quero que eles vivam como pessoas normais, que se construam sozinhos, que aprendam a confiar em si mesmos, que sejam capazes de criar, que não dependam de uma conta bancária”, afirmou ele sobre sua decisão.

Além disso, ele explicou que tomou a decisão de dividir sua herança agora porque seu trabalho envolve riscos, o que seria uma referência a possíveis problemas com a justiça. “Nada jamais foi provado que eu seja, nem por um segundo culpado de qualquer coisa. Defender as liberdades rende muitos inimigos, inclusive dentro de Estados poderosos”, refletiu.

A herança de Liam Payne

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu no dia 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Agora, detalhes sobre a herança deixada pelo artista foram revelados. Segundo os documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail, ele deixou cerca de 28.595.000 libras esterlinas, o equivalente a R$ 218,6 milhões.

No entanto, parte do valor foi destinado ao pagamento de despesas e dívidas do cantor. O saldo líquido, conforme noticiou o portal, ficou em 24.280.000 libras (ou cerca de R$ 186 milhões). Os documentos mostram ainda que, antes de falecer, Payne concedeu a administração de seu patrimônio para a ex, Cheryl Tweedy, mãe de seu filho de 8 anos, Bear.

Ele também nomeou Richard Bray, advogado do meio musical que já representou artistas como Ed Sheeran. Segundo a imprensa britânica, pelas regras de sucessão do Reino Unido para casos sem testamento, a fortuna de Payne deve ser destinada a um fundo fiduciário em nome de seu filho.

Por isso, Kate Cassidy, namorada do artista, não teria direito a nenhuma parte da herança, apesar de ter afirmado que os dois planejavam se casar em breve.