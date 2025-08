Funcionária de Virginia Fonseca diz como começou a trabalhar com a influencer

Assessora de Virginia Fonseca, Maressa Lopes completa 1 ano de trabalho com a influencer e comove com relato: ‘Ali tinha a mão de Deus'

Funcionária de Virginia Fonseca, a assessora Maressa Lopes refletiu sobre o seu primeiro ano de trabalho com a influencer. Em um post nas redes sociais, ela comentou sobre como recebeu o convite para trabalhar com Virginia enquanto enfrentava o luto em sua vida.

"Hoje faz 1 ano… 1 ano que minha vida mudou completamente, 1 ano que eu fui do inferno ao céu, literalmente. Pra quem não sabe, 5 dias depois que meu irmão faleceu, recebi uma ligação da Virgínia. Atendi e a gente conversou primeiro sobre como eu estava, e logo depois veio o: “vem trabalhar com a gente”. Eu aceitei, porque sabia que ali tinha a mão de Deus. “Ah, Maressa, porque você tem tanta certeza que foi Deus?” Eu lembro como se fosse hoje… numa terça-feira, fui pra varanda da casa onde eu morava e conversei com Ele. Perguntei o porquê de tudo o que tinha acontecido com meu irmão e pedi uma resposta. Fui bem específica: falei que queria essa resposta até o fim do dia, e literalmente eu tive. Ali eu tive a certeza que Deus tava cuidando de tudo", disse ela.

E completou: "Em 1 ano, tudo mudouuuu. Vim pra Goiânia, fiz amizades com pessoas maravilhosas que viraram minha família daqui, fiz viagens que eu jamais imaginei fazer tão cedo… e o melhor de tudo: me conheci de novo. Voltei a ser eu, a minha essência voltou, e eu me permiti me redescobrir. Foi um ano fácil? Não, não foi. Muitas vezes me boicotei, achava que não podia ficar feliz ou ser feliz de novo depois de perder alguém que eu amava tanto. Mas entendi que ele tá feliz com minhas conquistas, e isso me conforta".

Por fim, ela agradeceu pelo que está vivendo. "Sou grata a Deus, primeiramente, e a você, @virginia . Você sempre foi leal e eu não canso de dizer isso. Queria que as pessoas conhecessem pelo menos 1% da Virgínia que eu conheço. Obrigada por tudo! Se alguém me perguntasse hoje: “Você mudaria alguma coisa nesse 1 ano?” Não mudaria nada. Tudo aconteceu porque era pra ser. Deus sempre cuidou de tudo, e vai continuar cuidando!", finalizou.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.