Fred Bruno afastado da TV, decisão sobre filha de Neymar e alerta a Sidney Magal marcam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Fred Bruno, Neymar e Sidney Magal; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou o resumo da semana, confira!

Os últimos sete dias foram agitados para celebridades como Neymar Jr. (33), Fred Bruno (35) e Sidney Magal (74). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais acontecimentos da semana e preparou um resumo de tudo o que marcou o universo dos famosos. Confira a seguir!

A semana começou com a pequena Mavie (1) se tornando assunto. Filha de Neymar e Bruna Biancardi (30), a bebê surgiu usando um maiô avaliado em mais de R$ 500 no domingo, 23, e arrancou elogios de fãs e internautas.

Já na segunda-feira, 24, telespectadores e internautas notaram a ausência de Fred Bruno no comando do programa Globo Esporte. O jornalista apresentou um atestado médico e explicou o diagnóstico de conjutivite, que o impediu de apresentar a atração.

A semana seguiu para terça-feira, 25, em que uma decisão sobre Helena, caçula de Neymar, chamou atenção dos leitores. A mãe da pequena, Amanda Kimberlly (30), disse que não irá batizá-la. A decisão acontece porque a modelo é evangélica, e, nesta religião, não há o batismo. "Farei uma apresentação", explicou.

Na quarta-feira, 26, os olhares se voltaram ao cantor Sidney Magal, após o artista receber um alerta em relação a um diagnóstico que recebeu em 2023. O cantor convive com a hipertensão arterial e já chegou a ser internado devido ao quadro. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explicou que a doença não tem cura e pode ser causada por uma série de fatores.

Já na quinta-feira, 27, a atenção se voltou ao BBB 25 com mais uma Prova do Líder. Após diversas brigas na casa mais vigiada do Brasil e alguns Paredões, a atriz Vitória Strada(28) venceu a disputa. Agora, ela deve escolher cinco brothers para colocar em sua mira.

Em ritmo de Carnaval, a sexta-feira, 28, começou com a Líder falando sobre os possíveis alvos de sua liderança. A atriz global revelou que pretende retribuir os alvos que já recebeu de outros colegas de confinamento.

