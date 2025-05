Francisco Lachowski abre o coração sobre paternidade: 'Sempre foi desafiador, mas tiramos de letra'

Modelo, Francisco Lachowski esteve no festival de Cannes, na França, e conversou com a CARAS Brasil sobre paternidade, cinema e projetos futuros

Francisco Lachowski (34) foi um dos brasileiros que marcou presença no festival de Cannes, na França. Entusiasta do cinema, o modelo conta que já fantasiou sobre trabalhar como ator, porém, pela falta de tempo não conseguiu se doar à carreira. No entanto, apesar dos desafios, ele afirma que sempre conciliou bem a profissão com a sua maior função: ser pai de Milo (12) e Laslo (8).

"Ter filhos sempre foi desafiador, mas conseguimos tirar de letra", conta ele, que é casado com a modelo Jessiann Gravel Beland (37), em entrevista à CARAS Brasil. "Nós dois somos modelos e viajamos bastante. Mas, quando eu trabalho, ela está presente em casa, e quando os dois estão trabalhando a gente sempre tenta chamar alguém da família."

Francisco Lachowski diz que a ajuda da família ficou ainda maior desde que vieram morar em Florianópolis, em Santa Catarina, há dois anos . Antes, a família viveu nos Estados Unidos. "Meus pais e minha irmã ajudam muito", completa.

O modelo conta que os amigos da escola dos filhos já o reconhecem, especialmente por influência das redes sociais, e que as crianças estão habituadas com a atenção em cima dos pais. E o destaque de Lachowski não foi diferente no tapete vermelho do festival de cinema.

Ele não esconde o entusiasmo com o sucesso do filme O Agente Secreto, que garantiu o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura (48), neste sábado, 24. Lachowski diz que a presença do Brasil em festivais internacionais é importante e aumenta a admiração que pessoas na Europa e Estados Unidos têm pelo país. Além disso, ele também reforça a importância do evento para o mundo da moda.

Para além da torcida pelo sucesso filme O Agente Secreto, ele conta que não destarca a possibilidade de atuar. "Minha relação com cinema é grande, na verdade, como modelo sempre tive fantasias em virar ator. Fiz vários cursos e sempre me coloquei numa posição que se aparecer uma chance, agarro, mas por falta de tempo não consegui me doar totalmente a essa carreira. Mais para frente, quem sabe."

Nascido em Curitiba, no Paraná, Franscisco Lachowski iniciou a carreira em 2008, após vencer a etapa nacional do Ford Men's Supermodel of the World, em São Paulo. Ao longo dos anos, ele já desfilou para marcas como Dior, Gucci, Armani, Versace e Calvin Klein. Abaixo, o modelo detalha sua passagem por Cannes e conta sobre os próximos projetos. Confira trechos editados da conversa.

Você esteve presente no festival de Cannes! Como é esse momento para você?

Um momento super especial demais. É gratificante poder vir para um festival tão importante no mundo do cinema e no mundo fashion porque também atrai a atenção de vários designers, estilistas e muita gente do mundo da moda, as melhores roupas possíveis para se cruzar um tapete vermelho estão aqui. É muito especial estar em um lugar que une tantas pessoas e mercados do entretenimento de uma vez!

Qual foi a inspiração do look escolhido para o evento?

Para premiações de tapete vermelho, gosto de optar sempre pelo smoking clássico. Para esse ano, decidi mudar a cor, escolhi um branco que é super clássico, com um broche de diamantes e uma pedra azul na lapela. De todos os looks que eu já usei em Cannes, esse foi meu preferido.

Além disso, você mostra nas redes ser um entusiasta da prática de esportes! Como é a sua relação com a prática de atividades físicas?

O esporte sempre foi muito presente em minha vida, desde pequeno meu pai sempre me levou para andar de bike, jogar tênis e futsal. Tentei virar tenista profissional mas é um esporte difícil para conciliar com minha carreira, para o mundo da moda é muito importante ter o esporte ao seu lado, querendo ou não é um jeito de se manter saudável e em forma. Hoje em dia, tenho contratos e parcerias comerciais com muitos clientes na área do tênis e me sinto muito feliz por isso porque é um esporte que eu tentei virar profissional e agora consigo juntar o útil ao agradável!

Recentemente, você compartilhou fotos de sua esposa, Jessieann! Como é dividir a profissão, a paternidade e a vida com ela?

Nós dois somos modelos e viajamos bastante e ter filhos sempre foi desafiador, mas conseguimos tirar de letra, quando eu trabalho, ela está presente em casa, e quando os dois estão trabalhando a gente sempre tenta chamar alguém da família. Moramos muito tempo nós Estamos Unidos, agora que estamos há dois anos em Florianópolis, conseguimos trazer minha família pra bem perto de nós! Meus pais e minha irmã ajudam muito.

Como vocês conciliam a carreira e a criação dos pequenos?

Sempre foi tranquilo conciliar a vida de pai, a criação dos meus filhos e a carreira de modelo. Tenho um filho de 12 e outro de 8. Os amiguinhos da escola do meu maior já me reconhecem, principalmente pelo fato da geração Z estar bem ligada no mundo da moda e como meu Tiktok viralizou por conta do meu lifestyle, me tornei um desses Poster Boys que são um dos caras que essa galera jovem se espelha. Os meus filhos estão acostumados, desde que eles são pequenos tem essa atenção em cima de mim e da mãe deles.

Você tem novos projetos que possa nos contar?

Agora meu projeto é focar bastante na área digital e também nos meus trabalhos de moda para o São Paulo Fashion Week. Agora, queria estar no mundo na moda mas focado no digital, que é o que está vingando. Sempre tive vontade de ser ator, talvez aconteça. Esse é um outro projeto em andamento. Tenho outros projetos agora, que a garotada está me seguindo, querendo saber os produtos que eu uso... Então estou em busca de uma marca e isso também já está em andamento! Quem sabe até o final do ano eu já terei uma marca.