Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

Internatuas questionam ausência de Bruna Marquezine em foto da família de João Guilherme na fazenda de Leonardo e fotógrafo defende a atitude da atriz

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna.

Ele contou que Bruna Marquezine é discreta e está lá na fazenda acompanhada de seus amigos Sasha Meneghel e João Lucas. “Se vocês estivessem na festa entenderiam! O quão educadas e fofas são ela e a Sasha. Respeitem a privacidade das pessoas. A Bruna é perfeita”, disse ele.

João Guilherme debate a importância do amor

João Guilherme não cansa de demonstrar todo o amor que sente pela namorada, a atriz Bruna Marquezine. O casal de pombinhos curtiu a noite de Natal em Orlando, nos Estados Unidos, em clima total de romance.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil para falar da série Amor da Minha Vida, do Disney+, João Guilherme debate a importância deste sentimento na vida pessoal e profissional. Para o artista, o amor é uma "força que vem de dentro"; confira o bate-papo completo!

