Formatura de Kim Kardashian: irmã da famosa posta fotos de comemoração

Após seis anos de estudo alternativo, formatura de Kim Kardashian em Direito aconteceu e irmã dela, Khloé Kardashian, postou cliques do evento; veja

A formatura de Kim Kardashian em Direito aconteceu nos últimos dias. Neste sábado, 24, a irmã dela, a empresária Khloé Kardashian, postou fotos da comemoração e aproveitou os registros do evento especial para parabenizar a mais nova advogada.

Herdeiras do advogado falecido, Robert Kardashian, as milionárias apareceram curtindo com a família a conquista da socialite famosa no mundo todo. Após seis anos de estudo alternativo, Kim Kardashian se formou e foi homenageada por Khloé.

"Parabéns, meu bebê Keeks! Minha irmã terminou o curso de Direito! Estou muito orgulhosa de você. Seu nível de disciplina e ambição é realmente motivador. Você tem um nível de determinação quase inacreditável — e inegavelmente poderoso. Obrigada por me inspirar, querida", disse a loira.

Em seguida, Khloé escreveu uma observação sobre o curso concluído por Kim Kardashian ser tão rigoroso quanto a faculdade de Direito tradicional.

Veja as fotos da formatura de Kim Kardashian:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Como funciona o estudo alternativo escolhido por Kim Kardashian?

Kim Kardashian optou por um caminho diferente do tradicional para se formar em Direito e seguir a profissão de advogada. A empresária escolheu o sistema de 'leitura da lei' da Califórnia, que trata-se de um método alternativo que permite o estudo sob supervisão de advogados experientes, sem frequentar uma universidade formal.

Em 2021, a Kardashian realizou um exame preliminar obrigatório para estudantes dessa modalidade chamado 'Baby Bar'. A artista conseguiu passar na terceira tentativa.

Durante o recebimento do diploma, uma das mentoras de Kim Kardashian fez um breve discurso sobre a trajetória da recém-formada. "Seis anos atrás, Kim Kardashian entrou nesse programa sem nada além de um desejo verdadeiro de lutar por justiça. Sem aulas em faculdades de Direito, sem atalhos. Apenas determinação", declarou.

"Ao longo desse programa, Kim dedicou 18 horas por semana, 48 semanas por ano, durante seis anos consecutivos. Isso representa um total de 5.184 horas de estudo jurídico. E ela fez isso enquanto criava filhos, administrava negócios, filmava programas de TV e participava de projetos que defendem outras pessoas", completou a mentora.

Leia também:Kim Kardashian celebra formatura após 6 anos de estudo alternativo