Flor Gil desabafa sobre os ataques que sofre por ser lésbica: 'Não é pessoal'

Flor Gil, neta do cantor Gilberto Gil, abre o jogo sobre seu relacionamento e revela como enfrenta os ataques nas redes sociais

A filha da apresentadora Bela Gil e João Paulo Demasi, Flor Gil, falou abriu o jogo sobre o relacionamento que vive há cerca de um ano com a jovem Nikita Chikita, de 19 anos. A cantora também comentou sobre os julgamentos e ataques que enfrenta por estar em um relacionamento homoafetivo.

A jovem ganhou ainda destaque nas redes sociais em 2023, quando compartilhou uma conversa no WhatsApp com a mãe, na qual revelou sua orientação sexual: “Eu sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay”, escreveu Flor.

A neta de Gilberto Gil contou como lida com os comentários preconceituosos que recebe: “Tem muita gente que fala: 'Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão' ou 'Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim'. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo. Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem" , comentou em entrevista a Capricho.

Flor Gil também destacou o impacto positivo de sua exposição nas redes sociais. “Por outro lado, recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: 'Você me ajudou tanto', especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nikita (@nikitachikitaa)

Fotos em família

Bela Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros do filho caçula, Nino, que completou nove anos nesta terça-feira, 27.

A apresentadora viajou com o herdeiro para Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou alguns registros da comemoração intimisa, com a presença da filha mais velha, Flor Gil, de 16 anos, e do ex-marido, João Paulo Demasi. Além disso, Bela encantou ao postar um vídeo de Nino dando um pedaço de bolo para a tia, Preta Gil, que está na cidade para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer no intestino; confira mais detalhes!

Leia também: Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer e médico explica: 'Ajuda'