Flay confessa transformação na carreira: 'Um verdadeiro divisor de águas'

Depois de 7 anos longe dos palcos, a cantora paraibana Flay (30) voltou com tudo! Após diversas apresentações na festividade de São Paulo, a participante do BBB 20, reality show da TV Globo, vive uma ótima fase de sua carreira. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela abre a intimidade ao falar de vida amorosa e analisa trajetória artística.

Flay conquistou o público durante sua participação no Big Brother Brasil 20 e no The Masked Singer Brasil. A artista confessa que integrar o elenco da casa mais vigiada do Brasil foi um momento muito importante.

"Foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida e toda minha família, eu já era conhecida regionalmente, porém pós programa isso mudou completamente, hoje onde chego tem uma galera que me acompanha, me conhece, me espera com carinho, torce pela minha carreira e isso é o melhor de tudo", declara. Ela ainda acrescenta.

Flay retorna aos palcos após um período de sete anos/ Foto: Divulgação

"Estou recomeçando e retornando ao mercado da música, em poucos meses já conseguimos nos posicionar no mercado e vem sendo surpreendente, recebendo muito carinho da galera nos palcos, o que é um sinal que meu trabalho e de toda a equipe estão no caminho certo", diz. Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Flay à CARAS Brasil.

Flay, você está de volta à música e isso aconteceu durante o São João, com uma rotina muito intensa, como foi está experiência?

- Fazer essa sequência de shows na melhor época do ano que é o São joão foi uma experiência incrível, confesso que a rotina me pegou um pouco, com um show atrás do outro minha estratégia para não ficar sem voz e poder entregar um show incrível na próxima noite era dormir o dia inteiro no hotel para recuperação e economia da voz e estar bem a noite para o próximo show, no fim foi tudo lindo conseguimos entregar um mês lindo de festas.

Foram sete anos longe dos palcos, quando você sentiu que precisava retornar e por que agora?

- Bom, eu passei por diversas fases durante esses sete anos, e estava esperando o momento certo de encontrar alguém que vestisse a camisa do projeto comigo, foi quando recebi uma ligação de um amigo que já trabalhei no passado, que acabou indo me buscar em SP para cairmos na estrada.

Como vem lidando com a fama? Algum arrependimento?

- Nenhum, para mim tudo é um aprendizado.

E como está na vida amorosa?

- No momento focada na carreira artística e sem tempo para dedicar a alguém, quem sabe em breve…

Flay, quais as novidades na carreira? O que podemos esperar de você este ano?

- Estamos organizando o próximo lançamento e os próximos projetos que desejamos realizar até o final do ano, mas nada ainda consigo revelar, continuem acompanhando nossos shows que o momento é de foco em divulgação do nosso trabalho em palco

