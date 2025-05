Flávio Silvino reaparece em fotos inéditas com a família

O ator Flávio Silvino, de 54 anos, está longe da TV desde 2001. Confira como ele está hoje em dia em fotos com a mãe e o irmão

O ator Flávio Silvino, de 54 anos, está longe da TV desde 2001, quando atuou na novela Laços de Família, da Globo. Agora, ele reapareceu na internet em fotos inéditas ao lado da família.

Nas redes sociais, ele surgiu ao lado da mãe, Diva Plácido, e do irmão, Rafael Flemming, em fotos feitas na rotina familiar.

Hoje em dia, Silvino leva uma vida tranquila no Rio de Janeiro. Ele faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia para ter qualidade de vida após sofrer sequelas de um acidente de carro. Ele tem dificuldades na fala e na locomoção.

Recentemente, a mãe dele contou sobre a rotina do filho. "O Flavio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional", disse Diva Plácido para a Quem."Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou ela.

Atualmente, Flavio Silvino conta com uma equipe para cuidar de suas necessidades em casa. "No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo", lamentou a mãe ainda ao falar sobre o herdeiro.

O acidente de Flavio Silvino

O ator sofreu o acidente em novembro de 1993, quando voltava de uma viagem de feriado com seu irmão, João Paulo, na época com 11 anos. Enquanto dirigia em direção a Rio Bonito, um furgão ultrapassado por um ônibus perdeu a direção e tombou sobre seu carro.

Flávio Silvino sofreu traumatismo craniano, contusão no tórax e uma fratura no braço, levado em estado grave para a UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio, e ficou em coma por pouco mais de três meses. Seu irmão teve apenas ferimentos leves.

