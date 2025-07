Flávio Nakagima lamenta morte do primo, o jogador Diogo Jota: 'Difícil entender'

O surfista Flávio Nakagima escreveu uma comovente mensagem ao falar sobre a morte de Diogo Jota, jogador que morreu em um acidente de carro

Flávio Nakagima usou as redes sociais para lamentar a morte de seu primo, Diogo Jota, o jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, e de seu irmão, o também jogador André Silva. Eles sofreram um acidente de carro nesta quinta-feira, 3, na Espanha.

Nos Stories do Instagram, o surfista compartilhou fotos ao lado de Diogo e também o print de uma conversa deles e lamentou o ocorrido. "É meu primo, como você parte tão rápido assim, do nada Deus te leva, difícil entender. Mas confio nos planos dele, você foi um herói aqui na terra", escreveu ele.

"Vivemos grandes momentos, fomos felizes, cuidou da sua família, dos seus sobrinhos como filhos, agora é hora de descansar, encontrar seu pai, seu irmão. Deixa que aqui na terra eu cuido, farei de tudo pela nossa família, te amo infinitamente. Sempre vou lembrar de você", completou Nakagima.

Diogo estava no Liverpool desde 2020 e era casado com Rute Cardoso. Ele deixa três filhos. Seu irmão, André Silva, também era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal.

Confira:

Flávio Nakagima lamenta morte do primo - Foto: Instagram

Jogador Diogo Jota casou 11 dias antes de morrer

O jogador de futebol Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira, 3, na Espanha, poucos dias após se casar. Inclusive, o último post dele nas redes sociais, horas antes da morte, foi uma homenagem para a esposa sobre o dia do casamento deles.

A morte do atleta aconteceu apenas 11 dias após o seu casamento luxuoso com Rute Cardoso. No dia da união, em 22 de junho de 2025, o casal fez um post nas redes sociais com fotos do grande dia. Nas imagens, eles apareceram com looks elegantes enquanto se casavam em uma igreja sofisticada. Eles estavam muito felizes e exibiram as alianças com grande alegria. Inclusive, os noivos posaram para uma foto com os 3 filhos - dois meninos e uma menina - que tiveram juntos. Saiba mais!

